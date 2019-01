Cristina Múrcia serà la candidata del PSC a Sant Fruitós a les municipals

L'actual regidora de Serveis Socials i Veïnatge a l'Ajuntament de Sant Fruitós, Cristina Múrcia, serà la cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquesta població a les eleccions municipals del proper mes de maig. Múrcia agafa el relleu com a candidata a tot un històric, Tomàs Casero, que havia estat l'alcaldable pels socialistes en els quatre comicis anteriors.

La candidatura de Múrcia es presentarà oficialment aquest dissabte en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda al Nexe Espai de Cultura. A banda de la cap de llista, hi prendran part el primer secretari del PSC del Bages, Berguedà i Solsonès, Cristòfol Gimeno, i la portaveu socialista al Parlament de Catalunya, Eva Granados.

Ara fa quatre anys ja es va presentar la candidatura del PSC a Sant Fruitós (per a les eleccions municipals del 2015) amb la idea d'un lideratge «bicèfal», tal com el van qualificar llavors, en què situaven en un mateix pla de responsabilitat Casero i Múrcia. De fet, ja llavors es va avançar i posar de manifest que aquest plantejament responia a la voluntat d'incrementar el protagonisme de Cristina Múrcia amb l'objectiu de preparar-la com a futurible candidata de la formació. Aquest és el pas que ara es farà.

A les últimes eleccions municipals, el PSC va obtenir dos regidors, que han format part del govern amb Gent Fent Poble.