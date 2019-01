Montserrat recupera l'aeri de Sant Jeroni, ara com a monument

L'aeri de Sant Jeroni torna a estar present a Montserrat. Una presència simbòlica, però que fa possible que quedi testimoni visible del que durant el més de mig segle que va estar en funcionament va esdevenir el funicular amb una trajectòria més vertical d'Europa. Aquest divendres al matí, s'ha inaugurat a la plaça de l'estació de Monistrol Vila del cremallera de Montserrat la instal.lació d'una de es dues cabines platejades que van recórrer durant anys el vertiginós trajecte.

A principi de l'any passat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'última empresa que en va ser propietària, la va treure del dipòsit del Clot del Moro de Castellar de n'Hug (Berguedà) i la va traslladar a uns tallers especialitzats on al llarg d'aquests mesos se n'ha fet la restauració per tornar-li l'esplendor d'aquella 'cistella' de línies austeres. Des d'ara, llueix i deixa testimoni del passat davant el modern cremallera de Montserrat i al costat d'altres transports montserratins, com ara una màquina i un vagó de l'antic cremallera, i una de les anteriors cabines dels funiculars.

L'estrena de la recuperació de la cabina, ara convertida en monument, s'ha fet amb un acte encapçalat pel president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, i d'autoritats locals i comarcals, com l'alcalde de Monistrol, Joan Miguel, i la delegada del govern a la Catalunya Central, Alba Camps.

Els primers projectes per arribar fins al cim montserratí van sorgir a principi del segle XX, principalment impulsats per la companyia Ferrocarrils de Muntanya i Grans Pendents, avui integrada dins de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, propietària del Cremallera de Montserrat.

L'any 1922, els promotors del nou telefèric van fer un pas endavant amb la fundació de la companyia Funicular Aéreo de Montserrat a San Jerónimo SA i l'obtenció dels permisos del Monestir per a l'explotació de la instal·lació durant 60 anys. La nova companyia va encarregar als Talleres Damians una còpia modificada del projecte elaborat anys enrere per l'enginyeria italiana i la construcció de la nova instal·lació segons els plànols disponibles.

Així, després de complir amb els tràmits pertinents, la concessió dels nou mitjà de transport va ser aprovada el 8 de desembre de 1928 i, uns mesos després, el 29 de juliol de 1929 la línia va ser finalment inaugurada. La longitud total de la línia assolia els 680 metres i superava un desnivell de 535 amb una pendent màxima del 200 per cent, xifra que el convertia en un dels sistemes de transport per cable amb més pendent del món.

El servei regular va ser aturat l'any 1983, pocs dies després de que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es fes càrrec de la línia a través de la seva compra per part de la companyia original del Cremallera de Montserrat que, alhora, estava sent integrada dins de la nova entitat ferroviària.

Es van realitzar diferents estudis i projectes per modernitzar la instal·lació, però l'alt cost de renovació i les noves polítiques ambientals i de seguretat que limitaven l'accés a les parts més altes de la muntanya van dictaminar la seva clausura definitiva.

D'aquesta manera, l'any 1987 el Telefèric de Sant Jeroni va realitzar els seus darrers viatges, que des de l'any 1983 estaven reservats per al personal tècnic i de manteniment, i, poc després, la línia va ser desmuntada. Un dels cotxes, exposat avui a l'estació de Monistrol-Vila, va ser preservat per la Fundació Museu del Transport als seus tallers de Castellar de n'Hug i, posteriorment, la propietat del mateix va tornar a ser traspassada a FGC.