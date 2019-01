Sallent completa la torre de l'ascensor de la Rampinya, que estarà llest al febrer

Les obres de construcció del futur ascensor que ha de facilitar l'accés al barri de la Rampinya de Sallent, entren a la recta final, mab previsions que es pugui posar en funcionament durant el proper mes de febrer. La part principal de l'estructura de formigó, la que conforma la torre per on haurà de pujar i baixar l'ascensor, ja està construïda, i ara els treballs es concentraran a la part superior, on es posarà una plataforma que servirà de mirador.

El futur ascensor unirà el carrer Estació, que va en paral·lel a la llera del riu, amb el carrer de la Concepció, que és a la part superior del turó, amb un desnivell d'una vintena de metres entre els dos carrers. Això és el que medeix la torre construïda, que ara només té pendent una recoberta amb ferro corten i la col·locació d'una planxa a la part inferior. Tanmateix, «l'espectacularitat» de l'obra vindrà donada pel mirador que s'habilitarà a la part de dalt, segons ha destacat l'alcalde de Sallent, David Saldoni. Es tracta d'una plataforma de ferro que servirà de connexió amb el carrer de la Concepció, i al mateix temps, serà un atractiu amb vistes al poble i al riu.

La idea és que aquest mes de gener arribi la maquinària de l'ascensor i les plaques de ferro per al mirador, i que estigui tot a punt per a la seva estrena al febrer. L'obra també implica una nova urbanització del carrer de la Concepció sense voreres i un canvi de la marquesina de la parada de bus al carrer Estació.

L'obra ha de servir per salvar el fort pendent d'accés al barri des del centre, que ara ocasiona problemes de mobilitat.