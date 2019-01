Sant Joan modifica el reglament sobre el cementiri municipal

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha posat en marxa l'aplicació del nou reglament que va aprovar sobre el cementiri municipal.

El reglament estableix ara dos tipus bàsics de transmissió de drets; per causa de mort o entre persones vives. A més, s'introdueix la possibilitat de designar persona beneficiària, que adquirirà la condició de titular del dret funerari a la mort de l'antic titular. També es regula el procediment per declarar la caducitat del dret funerari, que fins ara no es preveia a la normativa municipal, i també la possibilitat de retrocedir les sepultures a favor de l'Ajuntament.

El consistori ha iniciat una campanya informativa personalitzada mitjançant cartes als interessats.