El nombre de visitants a Montserrat cau després de cinc anys de pujades

Montserrat ha tingut una baixada de visitants per primer cop després de cinc anys de pujades consecutives, que l'havien situat (el 2017) en un rècord històric en els registres turístics del santuari, amb més de 2,7 milions de visitants. El 2018, aquesta xifra ha estat pràcticament de 2.590.000 persones –la dada no és exacta perquè falta la de l'aeri corresponent al mes de desembre, però hi extrapolem la de l'any passat–, el que suposa un descens del 5%. Però el nombre de turistes d'aquest any que acabem de deixar enrere és el segon més alt des del 2002, que és quan se'n va començar a fer un control exhaustiu i en base a un mateix sistema de càlcul.

Fonts del Patronat de la Muntanya de Montserrat consideren que no hi ha un factor rellevant que hagi suposat aquest descens, sinó que el que valoren és que en els últims anys el creixement ha estat molt accentuat i que en algun moment s'havia de tocar sostre. De fet, creuen que aquells 2,7 milions són gairebé impossibles de repetir a mitjà termini, i que fins i tot és prudent que s'estabilitzi lleugerament a la baixa, per prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat. Les mateixes fonts sí que precisen que hi ha hagut un descens del 7% dels autocars turístics, i un del 3% dels visitants provinents de Catalunya mateix que hi arriben en cotxe. Però que són factors molt puntuals.

En la línia dels darrers anys la carretera continua sent, de bon tros, el camí més utilitzat per accedir al santuari. Tot i que aquesta via ha registrat el 2018 un descens del 5,6%, encara dos de cada tres visitants arriba a Montserrat en vehicle privat o autocar. En concret, el 2018 ho van fer 1.672.185 persones. La xifra de viatgers del cremallera s'ha tancat per damunt dels 600.000, i la de l'aeri (amb l'extrapolació de desembres anteriors) s'estima que haurà quedat just per damunt dels 300.000. Tot i que no es tracta d'un transport d'accés a Montserrat, sinó de mobilitat exclusivament turística, Ferrocarrils també ha facilitat la dada del 2018 del funicular de Sant Joan, que ha estat de 320.284 usuaris.

Els cinc últims anys havien estat de creixement constant, i des del 2013 sempre per damunt dels 2,3 milions de turistes. Des del 2002, que és quan se'n fa un registre detallat (i el 2003 es va incorporar el cremallera com a mitjà de transport), pràcticament sempre Montserrat ha superat els 2 milions de visitants. Només en van ser una excepció el 2003 i el 2009, en aquest darrer cas perquè es va veure molt afectat pels episodis d'esllavissades que van obligar a tallar durant dies l'accés per carretera. Des d'aquella caiguda, el turisme estranger, sobretot el rus, va mantenir el nombre total de visitants per sobre dels dos milions, i així es compensava la davallada del nacional. La relació entre el turisme nacional i l'estranger era abans de la crisi de 6 a 4. Durant els pitjors anys de recessió, la proporció es va capgirar i els visitants internacionals superaven els catalans. En els darrers s'estima que s'hauria tornat a la proporció original.