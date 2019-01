«El telefèric és una metàfora de la nostra història»

El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, va posar en relleu que el d'ahir era un nou pas en l'objectiu de potenciar l'espai al voltant de l'estació de Monistrol Vila per explicar i veure alguns transports especials, «perquè és cert és que en tenim tota una diversitat que hem de posar en valor. I és el moment de poder explicar que es pot venir fins a Monistrol amb els nostres ferrocarrils i que des d'aquí poden anar fins a la muntanya de Montserrat a gaudir de tot el seu patrimoni». Font, a més, va destacar que quan es coneix la història del telefèric de Sant Jeroni, «en el fons és una metàfora de la història de Catalunya. Un projecte que avui en diríem de recerca i d'innovació, de desenvolupament». En aquesta línia va incidir en què «és una metàfora magnífica que ens diu que encara que els cims siguin molt alts i molt complexos, si hi posem talent, intel·ligència i fem les coses ben fetes, amb seguretat però sense por al risc, que és com les societats avancen, ens en podem sortir. L'exemple és el que van fer fa molts anys uns intrèpids que amb talent, amb tecnologia, i sabent que les coses es poden fer ben fetes van arribar fins al cim».