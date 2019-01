Unes 600 persones dormen al pla de Lledoners en la trobada d'autocaravanes

Unes 600 persones arribades d'arreu de Catalunya han dormit la nit de dissabte a diumenge al pla de Lledoners en la trobada d'autocaravanes, que ha agrupat uns 200 vehicles. La majoria de caravanes van arribar durant dissabte i marxaran aquest diumenge a la tarda. L'organització ha estat muntant la trobada a través de les xarxes socials des de fa dos mesos i l'objectiu és repetir-ne una altra més endavant a Brussel·les o "on faci falta", segons fonts de l'organització.

(Un moment de l'actuació de Músics per la Llibertat. Fotografia: Oscar Bayona)

La trobada ha coincidit amb un dels darrers caps de setmana en què s'han organitzat activitats per donar suport als presos independentistes, que a finals de gener seran traslladats a Madrid per ser jutjats al Suprem. Una de les activitats més multitudinàries ha tornat a ser la trobada dels Músics per la Llibertat, aquest diumenge al migdia, que ha aplegat centenars de persones al pla de Lledoners. Abans de la cantada, hi ha hagut un acte polític de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), amb parlaments a càrrec del vicepresident de l'entitat, Pe Cruanyes, i del president de l'ANC a Manresa, Eudald Camprubí. Ambdós han denunciat la situació dels polítics empresonats i han animat la gent a no defallir davant la repressió de l'estat espanyol.

Fins a l'hora de marxar, aquest diumenge la gent passarà l'estona dinant en taules de càmping i fent petar la xerrada.