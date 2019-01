Castellbell i el Vilar fa un homenatge al seu mig segle de pubillatge

El Casino Borràs de Castellbell i el Vilar va ser ahir al vespre l'escenari d'un emotiu homenatge a totes les persones que han fet possible els 50 anys del pubillatge al poble. Va ser una vetllada de retrobament i de record per a tots els protagonistes d'una història que va començar l'any 1968. Durant l'acte, que va ser conduït per Mònica Ribera (pubilla de Castellbell de l'any 2007), es va poder veure un avanç del documental que s'ha gravat per commemorar l'efemèride en què els protagonistes del pubillatge al municipi expliquen la seva experiència. El poble ha mantingut amb força fins a l'actualitat la tradició del pubillatge, que a partir de l'any 1998 va incorporar la figura de l'hereu i el fadrí. La primera pubilla de Castellbell i el Vilar va ser Candelària Puig, l'any 1968, mentre que Josep Maria Claret Ibáñez va ser el primer hereu, l'any 1998. Actualment els representants del pubillatge es renoven cada dos anys coincidint amb la festa major.