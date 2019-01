Navàs clou amb un acte molt emotiu el projecte solidari de lluita contra la leucèmia infantil

Aquella frase tan repetida que la unió fa la força té el millor exemple a casa nostra. Neix de l'amistat de dues nenes, l'Abril i la Vinyet, i de les seves respectives mares, Anna Santamaria i Anna Obradors. A l'Abril, que viu amb els seus pares i la seva germana Alba a Santpedor, li van diagnosticar una leucèmia quan era molt petita. Ja de més gran, la Vinyet, la seva amiga, que viu a Navàs, desitjava amb tot el seu cor que es posés bona, i la mare d'aquesta, Obradors, va idear un projecte per recaptar fons per lluitar contra la leucèmia infantil, que un grup de persones, centres i empreses es van fer seu. Tots plegats han aconseguit convertir-lo en un èxit. Ahir al migdia en van fer la cloenda en un acte a Navàs que va aplegar un centenar de persones. En total, el projecte, «Un cor, una vida», ha recaptat 32.899,14 euros.

El 22 de febrer lliuraran el xec de prop de 33.000 euros a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies a la investigació que permeten ajudes com la seva, l'Abril va entrar en un assaig clínic nascut a Filadèlfia, als Estats Units, que en la primera fase va arribar a set hospitals d'Europa, un dels quals el de Barcelona -l'únic a l'Estat. Actualment rep amb regularitat un tractament per reforçar el seu sistema immunitari, que va quedar molt afeblit fruit del tractament. Ahir, ella i la Vinyet van ser les autèntiques protagonistes de l'acte de cloenda d'«Un cor, una vida», celebrat a la plaça de la Sagrada Família de Navàs enmig d'un ambient molt familiar.

Obradors, que ja era amiga de Santamaria abans de ser mares les dues, i que treballen a la mateixa escola com a mestres, va explicar a Regió7 que la idea inicial ja va ser que la iniciativa durés un any, el 2018, en el qual s'han venut fins a 5.835 cors de roba fets expressament per a aquesta causa. Mentre atenia aquest diari, anaven fent cap a la plaça les persones que van voler participar en l'acte, que va acabar amb un piscolabis. Totes la volien saludar, i ella no va parar de donar les gràcies.

Per fer temps mentre arribava tothom, qui ho va voler es va poder fotografiar rere un marc amb el lema «Jo també tinc cor» i enviar la foto a Instagram (@un cor_una vida). La plaça l'envoltaven fotografies de l'Abril i la Vinyet i altres de lligades al projecte solidari.

Santamaria comentava que, quan van posar en marxa la campanya, van pensar que si venien mil cors ho podien donar per bo. Va agrair la col·laboració que han tingut, des de les iaies de les dues nenes fins a llars d'avis, escoles, famílies senceres i amics.



Un «dia especial»

Davant els assistents, Obradors va definir com un «dia especial» la jornada d'ahir, on va ser impossible no emocionar-se. Va recordar que tot va començar amb l'amistat de la Vinyet, que té 6 anys i mig, i «la seva amigueta de l'ànima», l'Abril, que ja n'ha fet 7. Les menudes van ser les primeres a parlar. L'Abril va dir que «estic molt contenta d'haver fet tants cors i diners per als nens que estan malalts». La Vinyet, que «segur que ajudarem els metges a trobar una cura per a la leucèmia». Obradors va apuntar que la iniciativa va néixer «de l'amistat, del cor, de l'amor sincer». Santamaria va fer arribar el seu agraïment a tots els qui les han acompanyat en aquest camí. Persones que han ajudat a fer els cors i que els han comprat, entre les quals fins i tot d'Andorra, de València i de Madrid.

Un petit cactus amb una fotografia de les dues menudes va ser l'obsequi que es va lliurar a la trentena de persones, centres o empreses que han col·laborat en la iniciativa, que el van recollir una per una cridades per la Vinyet i l'Abril. Tot seguit, els assistents van formar un cor humà que les dues nenes van travessar sostenint un xec de la quantitat de diners aconseguida. Un dron es va encarregar d'immortalitzar la imatge. El vídeo resultant es podrà trobar a Instagram ben aviat.