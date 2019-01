Sant Joan de Vilatorrada ja té censats genèticament 531 gossos del municipi

Fins al 31 de gener es duran a terme, gratuïtament, les analítiques de sang dels gossos de Sant Joan de Vilatorrada per tal de censar-los genèticament. L'Ajuntament, a través de la regidoria de Gestió i Planificació dels Recursos i el Medi Ambient, va iniciar l'1 de novembre una campanya de cens i identificació genètica dels gossos i gosses del municipi per tal d'identificar l'ADN de les mascotes i donar-los d'alta al cens municipal. Actualment ja hi ha 531 gossos censats.

El cens genètic caní és obligatori i té com a objectiu controlar la població d'animals de companyia del municipi; combatre l'abandonament; facilitar la recuperació dels animals en cas de pèrdua; i identificar i localitzar els propietaris del animals en cas de maltractament, abandonament o incompliment de les normes establertes a l'ordenança, com l'abandonament d'excrements d'animals a la via pública.

Per facilitar l'elaboració del cens, l'Ajuntament ha establert un contracte amb els veterinaris del municipi per tal que els propietaris puguin realitzar l'analítica concertant cita prèvia a qualsevol dels dos centres: la Clínica Veterinària Collbaix o Feres Veterinaris. Fins a final de mes l'analítica és gratuïta, després cada propietari haurà d'assumir-ne el cost. Un cop feta l'analítica, el propietari haurà de recollir una xapa metàl·lica identificativa de l'animal al centre veterinari on hagi fet la prova, amb el número de cens, el nom del gos i el telèfon de contacte del propietari per si es perd l'animal.