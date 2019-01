Castellbell perd el seu historiador, Joan Valls Pueyo

Castellbell i el Vilar ha pedut el gran recercador de la seva història local, Joan Valls Pueyo, que ha mort aquest diumenge a la nit als 67 anys d'edat, a causa d'una malaltia fulgurant.

L'alcaldessa de Castellbell, Montse Badia, lamentava "profundament" la seva mort i expressava la seva "total admiració" per la labor "callada" que Valls ha fet durant anys per la memòria del municipi que el va veure néixer i on ha mort. El definia com "un apassionat de la microhistòria i del seu poble", que sempre va posar de manifest i a la pràctica el seu "ferm desig de preservar el nostre passat", i "sempre disposat a fer i ajudar, ja fos a l'Ajuntament o a les entitats" d'aquesta població del Bages.

Una tasca continuada que va portar a terme, "sempre des de la senzillesa, lluny de l'afany de protagonisme i amb aquell punt seu de timidesa que el caracteritzava". Per tot plegat, l'Ajuntament li va demanar per a la festa major del 2017 que en fos el pregoner, "ja que era una manera de fer-li un acte de reconeixement públic a una persona que, malgrat la seva enorme aportació al nostre poble, sempre va voler passar desapercebuda". Recentment s'acabava de jubilar després d'una llarga i intensa trajectòria professional. Col.laborava també en les publicacions locals "El Brogit" i "La Foradada".

Joan Valls Pueyo va néixer el 20 de setembre del 1951 al barri de la Bauma de Castellbell i el Vilar. Fill de farmacèutics, la seva família havia estat la propietària de la farmàcia Melcior Valls. Llicenciat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona i laboralment format com a impressor a l'escola industrial dels Salesians, d'on va sortir amb el títol de Mestria industrial d'arts gràfiques.

L'última etapa laboral la va passar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, "fent d'obrer", segons deia ell mateix en una entrevista publicada per Regió7 el 18 de març de l'any passat, i mentrestant exercia d'historiador centrat a desempolsegar documents que feien referència al seu poble. Apassionat de la microhistòria, tenia tretze llibres editats i un munt d'articles en publicacions especialitzades i generals.