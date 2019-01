La Diputació assumirà aquest any l'accés a Castellnou com a carretera

La Diputació de Barcelona s'ha compromès a resoldre definitivament aquest any una demanda que s'arrossega des de fa dècades. La d'assumir com a carretera l'accés a Castellnou de Bages i, en conseqüència, fer-se càrrec del seu manteniment. Es tracta d'una reivindicació històrica que ha de resoldre una anomalia. Aquest vial que permet entrar i sortir de Castellnou (passant per la urbanització del Serrat) des de Santpedor no té categoria de carretera, sinó que oficialment és un camí asfaltat. De fet, Castellnou és l'únic municipi de la província de Barcelona que no té com a accés cap carretera oficial.

Aquesta catalogació té un efecte molt important, que és que les tasques de manteniment o les actuacions que s'hi han de fer si hi ha incidències que s'han de resoldre corresponen als dos Ajuntaments que en tenen un tram en el seu terme municipal, Castellnou i Santpedor. És a dir, són les administracions locals les que, d'entrada, han de fer-se càrrec de la contractació dels treballs i assumir-ne el cost.

La demanda d'aquesta catalogació ja va començar en temps de la República, i l'han reiterat els successius governs de diferents colors que han anat passant pels dos ajuntaments al llarg de l'actual etapa democràtica, sobretot el de Castellnou ja que és el que es veu més afectat. Primer amb CiU, després amb el PSC i ara amb ERC han exposat reiteradament la necessitat que el vial passés a ser carretera. Un dels moments en què la reclamació es a tornar a accentuar va ser el 2010, ja que les respostes que havia anat rebent l'Ajuntament de les administracions superiors deien que calia esperar que es tanqués un acord entre la Generalitat i la Diputació perquè aquest ens fos qui l'assumís dins la seva xarxa de vies locals. Aquest acord va arribar, però l'accés a Castellnou de Bages en va quedar fora. Posteriorment, l'ens provincial va acceptar que intervindria en el vial en casos de nevades, però el traspàs continua pendent.

Nou anys després, la Diputació ha acceptat fer el pas i, properament, presentarà a tots dos Ajuntaments un projecte d'adequació del vial, pas previ al canvi de catalogació i de titularitat. Es catalogarà com a carretera des de Santpedor, passant pel Serrat, fins al trencant cap a Pinedes, i per tant passarà a ser titularitat de la Diputació. Des d'aquest punt fins al nucli històric de Castellnou no tindrà el rang de carretera i no l'assumirà l'ens provincial, però sí que l'arranjarà i en farà manteniment. Ara fa un mes, per exemple, una nova acció vandàlica sobre l'estelada gegant que hi ha a la carretera va fer que quedés desprotegit el talús on està situada, ja que en van arrencar la malla metàl·lica que el subjecta. Això va obligar l'Ajuntament de Santpedor (el punt estava situat dins del seu terme) a encar-regar a una empresa la intervenció per reparar-ho.



Uns 3.000 vehicles diaris

El 2010 l'Ajuntament de Castellnou va encarregar la realització de controls d'intensitat de trànsit en l'accés al municipi per constatar amb dades a la mà que és una via amb un nivell d'ús elevat, amb el que això suposa de desgast.

En concret, els aforaments fets aquell any en el tram entre Santpedor i el Serrat –primer dels nuclis que componen el municipi de Castellnou– posaven de manifest que hi circulava una mitjana diària de 2.987 vehicles. Comptabilitzant només de dilluns a divendres, aquesta mitjana se situa per sobre dels 3.000, i baixava els dissabtes i diumenges. El volum de circulació era pràcticament idèntic en tots dos sentits. Del total de vehicles que hi circulen, els pesants suposaven el 9,4%.

Castellnou és l'únic municipi de la província de Barcelona que no té una carretera oficial d'accés. Sí que hi ha altres poblacions que tenen un cas similar, però que disposen d'algun altre vial que sí que és considerat carretera local. En canvi, Castellnou només té aquest camí asfaltat que connecta amb la carretera de Navarcles a Callús (la BV-4511) passant per Santpedor.