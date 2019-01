Sant Fruitós adquirirà la finca on va viure el pintor Alfred Figueras i la museïtzarà

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprarà la finca de Can Figueras, on havia viscut el pintor Alfred Figueras, per convertir-la en una casa-museu dedicada a la vida i l'obra de l'artista. El govern municipal ha arribat a un acord amb els actuals propietaris, ­–un fill, una filla i un gendre del pintor–, amb qui preveu signar el conveni de compra a final de mes.

Es tracta d'una finca d'uns 9.000 metres quadrats de superfície a tocar del parc del Bosquet que inclouen l'habitatge que els Figueras ara tenien com a casa d'estiueig, i un espai de 1.385 metres quadrats de sostre residencial per construir. Per tot plegat, l'Ajuntament pagarà 753.000 euros, entre els quals ja es compten els 34.000 de cost del mobiliari i d'alguns quadres del pintor que encara es conserven a l'interior de la casa.

La intenció de l'Ajuntament és museïtzar l'immoble ja existent i construir una nova edificació en l'àmbit residencial pendent, «no pas per fer-hi xalets» sinó com a futur equipament públic cultural que complementi la museïtzació de la casa, explica l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. La resta de la finca, majoritàriament de terreny rústic, s'integrarà al parc del Bosquet que té a tocar i que d'aquesta manera veurà eixamplada la seva superfície.

Un retorn als orígens

La conversió de l'immoble en la futura casa-museu d'Alfred Figueras vol ser fidel a la manera com era originàriament la casa, que es va construir a començament dels anys 30 del segle passat en base als plànols que la família ha conservat i que ara ha deixat en dipòsit a l'arxiu històric municipal. Hi ha indicis que la casa s'hauria pogut projectar al despatx que el conegut arquitecte suís Le Corbusier tenia a Alger durant el seu exili, ha explicat Batanés. En aquest sentit, el primer que farà l'Ajuntament és demanar a la Fundació de Le Corbusier a París si pot certificar que aquests plànols van ser fets en aquell despatx, però tant si és així com si no, «recuperarem l'estat original de la casa», diu l'alcalde, sense els afegits que s'hi han anat fent amb el temps. I és que «amb la museïtzació volem mostrar com era la casa als anys 40, quan Figueras hi vivia i hi pintava», explica Batanés, i d'aquí ve «que també ens haguem quedat amb cadires, taules, llits i altre mobiliari original, i quadres del pintor» de dins la casa.

En paral·lel a la reforma i museïtzació de la casa ja existent, també es projectarà la construcció d'un nou equipament municipal en l'àrea de 1.385 metres quadrats pendent de desenvolupar. Seria un nou complex cultural amb tres sales d'exposició: una de dedicada íntegrament a l'obra d'Alfred Figueras, i les altres dues es destinarien a exposicions itinerants d'altres artistes. Aquesta nova edificació també tindrà un magatzem i un taller per poder reparar peces.

Tan aviat com se signi el conveni amb els actuals propietaris, a final de gener, l'Ajuntament començarà a treballar en el desenvolupament de la proposta, que s'anirà fent pas a pas i que per la seva envergadura no es preveu que es pugui completar del tot fins d'aquí a uns vuit o deu anys, calcula l'alcalde. El més immediat, serà la investigació referent als plànols, l'obertura del nou espai de parc del Bosquet, i el projecte de reforma de l'edifici existent de cara a la seva museïtzació.

El govern de Sant Fruitós (Gent fent Poble i PSC), que va aprovar la proposta en comissió, en va donar compte en el darrer ple «per sotmetre-la voluntàriament a l'opinió de tots els grups», ha destacat l'alcalde.