Tres alumnes de la Vedruna d'Artés guanyen un concurs de vídeos breus sobre llibres

L'equip Els Vedruna de l'Escola Vedruna d'Artés, format per tres alumnes de 4t d'ESO, s'ha endut el Primer Premi del Concurs de Booktrailers en la categoria de Millor Guió. L'acte, conduït per l'actriu i escriptora Àngels Bassas, es va celebrar a l'auditori de la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona i va comptar amb representants de les dues entitats organitzadores del concurs, el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya.

Un total de 417 estudiants, d'edats compreses entre els 14 i 18 d'anys, han participat en la cinquena edició d'aquest concurs que premia els millors vídeos en 6 categories: Millor Booktrailer, Millor Guió, Booktrailer més creatiu, Més Votat pel Públic, Premi Especial Viquilletra i Millor Booktrailer de Tema Fantàstic, amb el suport del Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya. En la convocatòria d'enguany, s'hi han presentat 120 booktrailers de 32 escoles diferents, entre els quals els d'aquest centre del Bages premiat.

Els booktrailers són vídeos breus que serveixen per donar a conèixer un llibre i per treballar la lectura i la creació audiovisual de manera conjunta. S'entén per tràiler de llibre un vídeo curt que té com a objectiu presentar de manera breu i visual l'atmosfera d'un llibre, sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès del lector per llegir-lo.

A més, es tracta d'una pràctica cooperativa, inclusiva i que dona molta importància al treball en equip.