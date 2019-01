El Consorci Viari reclama al govern que les bonificacions a l'autopista es mantinguin fins a la implantació de la vinyeta

La Generalitat de Catalunya va prorrogar fins l'1 de setembre del 2019 la bonificació del 45% en el peatge de la C-16 en el tram de Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Manresa. Aquest acord no acaba de convèncer al Consorci Viari que va reiterar durant una reunió amb el nou Secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que els descomptes s'han de mantenir fins la implantació del sistema de vinyeta, una «tarifa plana» anual pels conductors per sufragar-hi la construcció i manteniment de carreteres.

Des del decret 161/2015 tots els vehicles que circulen per l'autopista C-16 tenen una reducció del 45% de dilluns a divendres no festius. Aquest decret deixarà d'estar en vigor a partir de l'1 de setembre de 2019 i, des d'aleshores, només tindran descompte els turismes amb sistemes de pagament a través de l'app Satelise instal·lada al mòbil o amb Teletac.

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, ha explicat que «les bonificacions s'han de mantenir indefinidament, o almenys fins que s'apliqui la vinyeta perquè a partir del setembre l'obligació de disposar d'un sistema digital per tenir dret a les bonificacions reduirà el nombre de vehicles que passaran per l'autopista C-16. D'altra banda, no s'ha aconseguit l'objectiu previst, que era traspassar vehicles de la C-55 a l'autopista, una carretera que manté actualment una xifra de trànsit de 33 a 35 mil vehicles al dia».

El Consorci Viari considera que l'estalvi que suposarà això pel Govern de la Generalitat permetria ampliar les bonificacions les 24 hores del dia i no només en hores punta.

Per altra banda, s'ha queixat perquè els panells informatius instal·lats a les vies C-55 i C-58 no estant plenament operatius, tot i que fa mesos que estan instal·lats. «Si no hi ha informació clara no es poden captar més usuaris per autopista», declara Comas. Des de l'entitat s'ha demanat que aquests elements generin informació útil pels usuaris (accidents, imports de les bonificacions, hores d'aplicació dels descomptes, etc...) i que s'impulsi una campanya que permeti captar nous usuaris per l'autopista.

D'altra banda, el Consorci va reiterar la necessitat de dur a terme una campanya per informar de tot el sistema de descomptes que són d'aplicació a la C-16 des de fa dos anys quan els panells i la informació a donar als usuaris funcioni totalment. Segons dades de la Generalitat, actualment un 60% d'usuaris que passen per l'autopista C-16 disposen de Teletac i calcula que s'han de captar un 35% de vehicles que actualment passen per la C-55 i que ho podrien fer per l'autopista.

Millora del servei de transport públic Igualada-Manresa

El Consorci va disposar del compromís de la Generalitat de millorar la línia Igualada-Manresa, que millori les freqüències i les parades del servei, una demanda que la FUB i la UPC havien posat de manifest. Aproximadament 100 alumnes diàriament el podrien utilitzar. En aquest sentit la Generalitat ha explicat que a partir del segon semestre farà una prova pilot del servei d'autobús que uneix Igualada i Manresa per poder-lo consolidar definitivament a partir del curs escolar 2019-2020.

Consell d'Alcaldes del mes de febrer

El nou Secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, es va mostrar obert a col·laborar amb el territori i es va comprometre a assistir a un Consell d'Alcaldes, previst el dia 20 de febrer en el qual donarà informació actualitzada de tots els temes relatius a infraestructures viàries i ferroviàries de la comarca.

Per part del territori van assistir a la reunió Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages; Llorenç Juanola, president de Montepio i vicepresident tercer del Consorci Viari de la Catalunya Central; i Jordi Serracanta, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa. Per part de la Generalitat va assistir lsidre Gavín, nou Secretari d'Infraestructures i Mobilitat; el Director General de Carreteres, Xavier Flores; el responsable de concessions Ricard Guash; i Benjamí Cubillo, Subdirector General de Transport Públic i Mobilitat.