Mor Joan Valls, l'historiador que va fer aflorar passatges i personatges de Castellbell

Castellbell i el Vilar ha perdut el gran recercador de la seva història local, Joan Valls Pueyo, que va morir aquest diumenge a la nit als 67 anys d'edat, a causa d'una malaltia fulgurant. Valls va publicar un total de 13 llibres (alguns com a coautor), majoritàriament sobre personatges, fets i indrets del seu municipi natal, com ara el que reconstruïa la figura del guerriller Mansuet Boxó; sobre els masos o el raval del Clot de Castellbell; i sobre la guerra de Successió al Montserratí o la Segona República en aquest poble del Bages sud. L'acte de comiat es farà avui, a les 11 del matí, a la sala Joan Capri del Casino Borràs.

L'alcaldessa de Castellbell, Montse Badia, lamentava «profundament» la seva mort i expressava la seva «absoluta admiració» per la labor «callada» que Valls ha fet durant anys per la memòria del municipi que el va veure néixer i on ha mort. El definia com «un apassionat de la microhistòria i del seu poble», que sempre va posar de manifest i a la pràctica el seu «ferm desig de preservar el nostre passat», i «sempre disposat a fer i ajudar ja fos l'Ajuntament o bé les entitats».

Una tasca continuada que, subratllava Badia, va portar a terme, «sempre des de la senzillesa, lluny de l'afany de protagonisme i amb aquell punt seu de timidesa». Per tot plegat, el 2017 l'Ajuntament li va demanar per a la festa major del 2017 que en fos el pregoner, «ja que era una manera de fer un acte de reconeixement públic a una persona que, malgrat la seva enorme aportació al nostre poble, sempre va voler passar desapercebuda».

Recentment s'acabava de jubilar després d'una llarga i intensa trajectòria professional. També col·laborava en les publicacions locals El Brogit i La Foradada.

Joan Valls Pueyo va néixer el 20 de setembre del 1951 al barri de la Bauma de a Castellbell i el Vilar. Fill de farmacèutics, la seva família havia estat la propietària de la farmàcia Melcior Valls. Llicenciat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona i laboralment format com a impressor a l'escola industrial dels Salesians, d'on va sortir amb el títol de Mestria industrial d'arts gràfiques. L'última etapa laboral la va passar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, «fent d'obrer», segons deia ell mateix en una entrevista publicada per Regió7 el 18 de març de l'any passat, i mentrestant exercia d'historiador centrat a treure a la llum documents que feien referència al seu poble.

En aquella entrevista publicada fa menys d'un any, Joan Valls explicava que havia deixat per fer la tesi doctoral, però que «la meva tesi ha estat treballar i publicar la història de Castellbell i el Vilar». També destacava que amb el seu retorn a Castellbell havia reprès el vessant d'antropòleg, «perquè una de les coses que més m'agraden és escoltar la gent. L'oralitat és molt important perquè la gent va marxant».