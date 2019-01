Navàs inicia el procés per convertir el Casal Sant Genís en un espai polivalent

L'Ajuntament de Navàs acaba d'iniciar la licitació dels treballs de rehabilitació del Casal Sant Genís, un cop finalitzades les festes nadalenques, durant les quals hi ha una gran activitat a l'equipament. El consistori va adquirir l'edifici, que tenia llogat a la Parròquia, l'estiu passat amb l'objectiu de dignificar-lo i convertir-lo en un espai polivalent. La millora del casal és previst que estigui enllestida d'aquí a quatre o cinc mesos.

La rehabilitació del Casal Sant Genís respon a la filosofia de l'equip de govern de la CUP «d'intentar recuperar aquelles coses que ens han fet poble i han sigut patrimoni», apunta l'alcalde de Navàs, Jaume Casals. Tot i que ja s'havien fet algunes millores exteriors, com el mural de l'il·lustrador Valentí Gubianas, «ara anem a fer-ne de més grosses per posar-lo a l'alçada de molts espais culturals comarcals. És una cosa que ens feia falta», assegura l'alcalde.

El projecte de reforma del Casal Sant Genís preveu una millora de la sonorització, la climatització i la il·luminació i també un anivellament de la platea amb la posterior instal·lació de grades retràctils. Ara, l'Ajuntament ha obert els processos de licitació de dues de les obres de més envergadura que s'hi ha de dur a terme. D'una banda, l'adquisició i la instal·lació d'un sistema de climatització mitjançant bombes de calor i el sistema de ventilació, que té un pressupost de 104.286,22 euros. De l'altra, l'adquisició i la instal·lació d'una grada telescòpica amb 234 butaques, per un import de 176.393,80 euros.

L'Ajuntament de Navàs preveu iniciar en breu la resta d'obres, que es basen sobretot en feina d'enderroc, paleta, fusteria i electricitat. La voluntat és que la rehabilitació sigui una realitat en un termini d'entre quatre i cinc mesos.

El govern municipal va comprar el casal, que disposa d'un teatre i el poble utilitza per a molts dels actes que s'hi celebren, per un import de 300.000 euros, que es pagaran de forma fraccionada i sense interessos de forma anual. L'Ajuntament ja va fer efectiu un primer pagament de 50.000 euros, el segon es farà aquest any per un import de 40.000 i aleshores hi haurà set pagaments de 30.000 euros fins a l'any 2026.

El Casal Sant Genís és un equipament que molts dies es troba a ple rendiment i amb la seva recuperació es pretén que el teixit social, cultural i educatiu el pugui utilitzar amb unes millors condicions. A més, el fet de tenir-ne la propietat permetrà al consistori accedir a diferents subvencions per millorar la programació. El projecte de reforma l'ha realitzat l'empresa navassenca LaVolta i té un cost de prop de 600.000 euros.