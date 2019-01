Sant Fruitós de Bages engega aquest cap de setmana la seva Festa Major d'Hivern

Músics per la llibertat actuant en el pregó de l´any passat

Músics per la llibertat actuant en el pregó de l´any passat ARXIU/MARTA PICH

El pregó del xef Jordi Llobet donarà aquest dissabte el tret de sortida a la Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages. Durant tot el cap de setmana es viurà el gruix d'actes de la festa, que es clourà el 21 de gener, dia del patró del municipi. Enguany, els actes tradicionals arriben acompanyats d'un joc de pistes i les actuacions de Bruno Oro i Els Catarres.

Jordi Llobet reconegut xef del Restaurant L'Ó de Món Sant Benet, amb una estrella Michelin, pronunciarà aquest dissabte el pregó sènior i la ballarina professional de la Companyia Royal Danish Ballet, Alba Nadal, serà la pregonera jove d'aquest 2019. Durant el pregó, que se celebrarà al Nexe- Espai de Cultura, a 2/4 de 7 del vespre, també hi actuaran els músics de Música per la Llibertat i l'Agrupació Coral de Sant Fruitós de Bages.

Els actes continuaran diumenge amb l'habitual esmorzar de germanor entre les entitats i l'Ajuntament on es farà el lliurament de la Distinció a la Trajectòria de les Entitats Locals amb un especial reconeixement per l'entitat Cooperativa La Agrícola pels seus 125 anys. Seguidament, a les 11 del matí, començarà al Cobert de la Màquina del Batre, el joc de pistes Els tresors de Sant Fruitós, amb proves d'enginy ubicades en diferents localitzacions d'interès turístic, històric o cultural del municipi.

El dilluns 21, festiu al municipi i dia de Sant Fruitós, se celebrarà la Festa dels Gegantons al Nexe-Espai de Cultura on hi haurà tallers, activitats lúdiques, dinar i festa de gala, oberta a tothom, a càrrec de la companyia Ai Carai! Aquest mateix dia però, arriben els actes de celebració més institucionals amb la missa en honor al Sant Patró del municipi. Posteriorment, a partir de les 12 del migdia, a la plaça de l'Església, hi haurà una actuació dels grallers i geganters del poble, una ballada de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell i es culminarà amb un vermut popular. Durant la matinal, el Museu de Sant Fruitós celebrarà una jornada de portes obertes.



Els Catarres, un dels plats forts

Pel que fa als espectacles, enguany, el renovat Teatre Casal Cultural acollirà l'obra «Immortal» de Bruno Oro, el dissabte a 2/4 de 10 del vespre. Els més petits també podran gaudir diumenge de l'espectacle de màgia «Fascinatio», a càrrec de Joan Quimera. Un dels plats forts de la Festa Major de Sat Fruitós serà el concert d'Els Catarres, que presentaran la seva gira Tots els meus principis el divendres 25 de gener, a 2/4 de 12 de la nit. Les entrades tenen un cost de 13 eros anticipades i de 16 a taquilla.



Premi Montpeità i Marxa del Terme

Després que l'any passat es recuperés el premi, l'Associació Brogit Difonem Cultura, lliurarà el Premi Montpeità 2019. Serà aquest divendres a 2/4 de 7 de la tarda al Nexe-Espai de Cultura. El mateix dia a les 8 del vespre, el Teatre Casal Cultural viurà el lliurament d'un altre premi, en aquest cas el lliurament del 7è Premi Riudor per la transmissió de valors en l'esport que organitza Sant Fruitós Escola de Futbol. El premi el recollirà el Sr. Pere Miró, Director General del Comitè Olímpic Internacional.

El diumenge 27, i ja per cloure els actes de la Festa Major d'Hivern, se celebrarà la 22ena Marxa pel Terme amb 3 recorreguts de diferent distància. Les inscripcions per participar-hi es poden realitzar a www.codetiquets.com.

Com ja és habitual en els darrers anys, el mateix diumenge al matí, l'Ajuntament ofereix visites guiades de forma gratuïta a Món Sant Benet, ja sigui per realitzar la visita medieval, la modernista o la visita Alícia. Cal inscripció prèvia a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, fins a exhaurir les places limitades.