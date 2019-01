La Festa dels Romeus de Monistrol potencia les escenes al nucli antic

Les escenificacions a l'entorn dels efectes de la pesta i el vot de poble en honor de sant Sebastià tornaran el cap de setmana del 26 i 27 de gener a Monistrol de Montserrat, amb motiu de la setena edició dels Romeus. La festa consolida els canvis introduïts l'any passat quan es va fer una important renovació. Incorpora, però, nous personatges i s'amplien els horaris de les representacions amb l'objectiu de dinamitzar encara més el nucli antic de la població.

Els Romeus situen el visitant al Monistrol del segle XVI, quan reapareix la pesta i es construeixen les esglésies de Sant Pere a Monistrol i de Santa Maria a Montserrat. Enguany s'ha redefinit el recorregut històric introduït l'any passat, que ha reduït el nombre d'escenes i seran d'accés lliure, amb l'objectiu que tothom en pugui gaudir. També s'han ampliat els horaris de les diferents escenificacions.

Aquest any s'ha volgut recuperar la importància del carro dels empestats. En aquest sentit, s'ha creat un grup d'empestats, que aniran acompanyats dels metges, les torxes i els tambors en una escenificació que «serà molt vistosa i que omplirà molt els carrers del centre», apunta el director artístic dels Romeus, Pepo Flores.

L'alcalde de Monistrol, Joan Miguel, assegura que en aquesta edició s'ha posat èmfasi «a intentar dinamitzar i aprofitar el nucli antic i a recuperar l'essència inicial dels Romeus amb el carro i els empestats com a element important».

Com a novetat, s'han incorporat uns recorreguts protagonitzats per personatges concrets com són les remeieres, el mostassaf i els pelegrins, que passejaran per tota la fira. També s'han readaptat i canviat d'ubicació algunes escenes, com la Rebuda de l'abat, que es farà a la plaça del Bo-Bo.

Concert de l'Escolania

Monistrol obre aquest divendres els actes de la Festa Major d'Hivern en honor de sant Sebastià, patró del municipi. L'Escolania de Montserrat, que no actua al nucli des del 2004, oferirà un concert a l'església parroquial, a les 8 del vespre. Dissabte tindran lloc els actes de la vigília amb la Festa de les Santes Relíquies, recuperada fa dos anys, i els Esquellots i fum. El plat fort arribarà diumenge, diada de Sant Sebastià, amb el tradicional ball del Bo-Bo.