El govern de Sant Fruitós defensa que el futur POUM «no permet urbanitzar noves zones industrials»

El goven de Sant Fruitós (Gent Fent Poble i PSC) defensa que el nou pla urbanístic que està treballant i que preveu aprovar inicialment el proper 18 de febrer "no significa un canvi en el model de poble que és actualment i en cap cas és un model especulatiu de planejament, si no tot al contrari". Al contrari, afirma, que el futur Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) "és respectuós amb la conservació del medi i respectuós amb les àrees de protecció assenyalades al Pla Territorial parcial de les comarques centrals, vigent actualment".

L'executiu local es defensa així, a través d'un comunicat que ha fet públic, de la creació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages, que considera que la proposta urbanística que s'està perfilant "pretén multiplicar per 2,5 la superfície actual disponible per a polígons industrials al seu municipi, que passa de les 102 hectàrees actuals a 253 hectàrees, quan el 40% (442.000 m2), d'aquest sòl industrial ja existent està actualment desocupat»".

L'equip de govern de Sant Fruitós posa en relleu que el POUM "és un document que pensa i projecta el municipi per als propers 25 anys i per tant cal preveure quines necessitats hi haurà i com volem afrontar-les per aquest període de temps, que en cap cas és immediat". Argumenta que el document que es portarà a aprovació inicial d'aquí a menys d'un mes "no permet el creixement i la expansió de les urbanitzacions residencials existents, més enllà del que ja permet el Planejament actual de l'any 1996", i que "tampoc estima un augment de població, que amb el planejament actualment vigent permetria arribar als 18.000 habitants i amb el nou es xifra en 12.000, esvaint totes les temences de perdre la personalitat de poble que tenim actualment i defugint de convertir Sant Fruitós en una urbe semblant a les de la perifèria de Barcelona".

Quant a les àrees industrials, en què Salvem el Pla de Bages posa el focus, Gent Fent Poble i PSC sostenen que el nou POUM "no permet la urbanització directe de cap polígon industrial nou ni preveu el canvi de classificació del sol rústic actual, motiu pel qual no és cert que es prevegi poder urbanitzar zones industrials noves". El què proposa el POUM, segons l'executiu local, és "establir unes àrees on en cas de necessitat dins del propers 25 anys, puguin ser aquells espais i no uns altres, els quins puguin ser adaptats a les necessitats del moment". Aquest model, diu l'equip de govern, "ni és especulatiu ni és destructiu del medi. Al contrari, això preserva el Pla de Bages de l'aparició incontrolada o sense criteri, de zones industrials urbanitzades i buides".

El govern fruitosenc subratlla que en la fase d'avanç, el POUM "ha estat tractat, comentat i comunicat amb el Consell Ciutadà, amb les Entitats, amb els Organismes i amb totes i tots els ciutadans que han tingut a bé de participar i la seva tramitació ha estat i seguirà sent pública i transparent". I emplaça tothom "qui hi ha mostrat interès, i en concret als integrants de la Plataforma Salvem el Pla de Bages, que acudeixin al Ple i prestin atenció a la presentació del POUM i als plantejaments que l'acompanyen".