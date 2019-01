Sallent posa en marxa una aplicació per a incidències a la via pública

L'Ajuntament de Sallent ha posat en marxa una aplicació per notificar incidències de la via pública. Comunicat-i és la nova app que ja poden utilitzar tots els sallentins i sallentines per fer arribar les seves queixes directament al consistori d'una forma ordenada i eficient.

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, explica que «és molt important trobar la via adequada per comunicar-se amb la població i poder conèixer les seves opinions i interessos. I és molt difícil fer-ho en aquest moment on hi ha tantes xarxes socials i mecanismes diferents per expressar-se». Per això, l'Ajuntament ha posat en marxa Comunicat-i, una aplicació disponible per a Android i Apple, que permetrà la comunicació fluida entre el consistori i el ciutadà per via d'un únic mitjà.

Per utilitzar-la cal descarregar-se l'aplicació, seleccionar el municipi de Sallent i registrar-se. Un cop fet, ja es podran notificar incidències amb 4 passos: seleccionar tipus d'incidència, geolocalitzar-la al mapa, adjuntar una foto i afegir-hi un comentari si es vol. A més, l'aplicació permet participar en iniciatives municipals a través d'enquestes i consultes i rebre notificacions del Twitter de l'Ajuntament per estar al dia de què passa al poble.