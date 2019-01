Maria Tarter és escollida cap de llista pel PDeCAT a Moià

Quan falta poc més de quatre mesos per a les properes eleccions municipals (26 de maig) Maria Tarter s'ha convertit en la primera candidata oficial de Moià. Tarter ha estat escollida per unanimitat mitjançant unes primàries celebrades per l'assemblea local del PDeCAT (en va ser l'única candidatura), però ja ha deixat clar que, a partir d'aquí, «la nostra intenció és promoure una llista absolutament oberta i transversal», sota la denominació de Junts per Moià. Una llista que ara es començarà a confeccionar, «i que el que busca essencialment és nodrir-se de gent que, senzillament, vulgui treballar pel nostre poble».

Maria Tarter acumula una experiència de dos mandats a la política municipal, sempre a l'oposició. Tant a les eleccions del 2011 com a les del 2015 va anar de número 2 de la llista de CiU. A les primeres, en una candidatura encapçalada per Josep Antoni Martínez, i a les segones, per Joan Maria Navarro. Al llarg d'aquests vuit anys ha exercit de portaveu del grup municipal.

Tarter va treballar en l'àmbit de les telecomunicacions i, posteriorment, en el sector immobiliari, i actualment ho fa a l'Ajuntament de Granollers.

En aquest mandat el consistori moianès és governat per AraMoià-ERC, que va obtenir una clara majoria a les eleccions del 2015 que li van donar deu dels tretze regidors, mentre que CiU és a l'oposició amb tres. Tanmateix, Tarter ha subratllat que «no em presentaria si no tingués el convenciment que podem guanyar i governar».

A les eleccions municipals de fa quatre anys a Moià només hi van concórrer les dues llistes que van obtenir representació. Ara, amb la seva elecció en primàries, Maria Tarter s'ha convertit en la primera candidata oficial de la capital del Moianès. AraMoià-ERC ja ha obert el període de debat intern per a la confecció de la candidatura, però encara no s'ha concretat si la tornarà a encapçalar o no l'actual alcalde, Dionís Guiteras. En paral·lel, ja fa setmanes que s'està promovent una candidatura a l'entorn de la CUP sota la denominació de Capgirem Moià, que dissabte va celebrar una assemblea oberta, però que tampoc encara no ha concretat una llista.

Tanmateix, Tarter ha destacat que «si hi ha més d'una candidatura serà positiu, perquè la diversitat d'opinions sempre és bona i ajuda que el debat no sigui tan polaritzat».