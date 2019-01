El pla de Lledoners acollirà demà una trobada de més de 80 colles geganteres

Un total de 83 colles geganteres arribades d'arreu de Catalunya participaran en una trobada especial al pla de la presó de Lledoners, demà, en el que podria ser el darrer cap de setmana dels presos independentistes al centre penitenciari del Bages abans no siguin traslladats a Madrid per afrontar el judici.

Serà un esdeveniment que mobilitzarà més de 1.500 persones vinculades directament a les colles que hi prendran part. De casa nostra hi és prevista la presència dels gegants de Callús, Gironella, Guixers, Sant Julià de Cerdanyola, Poble Nou de Manresa, Montmajor, Santa Maria d'Oló, Sant Vicenç de Castellet, Sant Martí de Tous, Santa Maria d'Oló, Martorell, l'Ametlla de Merola, la Llacuna, Igualada, Cardona (barri del Mercat i barril del Raval de Sant Joan), Santpedor, Fonollosa, Manresa i Calaf.

L'arribada de les colles és prevista a partir de les 10 del matí, i la plantada a 3/4 d'11, al pla de Lledoners. A partir de les 11 començaran les ballades, acompanyats dels grups de grallers. Les ballades es faran agrupant quatre colles, ja que la intenció és que se'n puguin fer dues voltes. Per a la 1 del migdia hi ha la prevista la ballada final amb el cant d'Els segadors.

També demà hi haurà una altra concentració, en aquest cas protagonitzada pels membres del grup Escamots Catalans Motards.

A més a més, per a diumenge hi ha prevista l'arribada de la caminada que s'ha organitzat des d'Olot fins a la presó bagenca, que va començar dissabte passat.