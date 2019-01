Un pregó sobre la relació històrica entre Catalunya i Espanya obre la festa Major d´Hivern a Súria

Súria s'endinsa de ple en la Festa Major d'hivern, en honor a Sant Sebastià, que tindrà el seu dia fort aquest diumenge, 20 de gener. El programa festiu va començar dimecres amb un pregó sobre la història de les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol, i el seu reflex en la vida política, social i cultural de la vila. Aquest diumenge es farà la renovació del tradicional Vot de Poble, tot i que els actes continuaran fins al proper 3 de febrer.

El pregoner d'enguany ha estat l'historiador d'ascendència surienca Jaume Claret, professor d'Història Contemporània de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L'acte va tenir lloc en el saló de sessions de la Casa de la Vila. En el seu pregó, Jaume Claret va destacar que en els darrers segles s'han plantejat diferents models de relació amb l'Estat, tot i que cap d'ells no ha aconseguit superar les suspicàcies espanyoles ni tampoc ser plenament hegemònic a Catalunya.

El pregoner de la Festa de Sant Sebastià també va fer nombroses referències a la història de Súria per tal d'il·lustrar l'impacte local d'aquestes tendències generals de país. També va relacionar les aspiracions històriques de millorar l'autogovern amb una voluntat d'assegurar la cohesió social i cultural davant les successives onades immigratòries que ha rebut Catalunya. Claret va comentar que "potser no hi ha una única resposta" per arribar a resoldre la difícil situació política actual. "Vull pensar que el desbloqueig és possible perquè al llarg de la història també ho ha estat", va afegir.

Per la seva banda, l'alcalde Josep Maria Canudas va remarcar que l'exemple dels suriencs i surienques que van haver de fer front a l'epidèmia de còlera que va donar origen al Vot de Poble és una bona referència per a l'actualitat, en què cal respondre "amb espais de consens, amb cohesió, diàleg eficaç i energia" per deixar "un país

millor a les generacions que ens vindran al darrera".

Josep Maria Canudas també va recordar que aquest era el darrer pregó de la Festa de Sant Sebastià que presidia com a alcalde. El batlle surienc va dir que al llarg dels seus dos mandats ha intentat treballar per tal de "fer un poble que sigui una mica més feliç, que tingui més oportunitats per a tothom i que visqui en pau", mostrant-se convençut que la futura corporació municipal "continuarà sumant, com les anelles d'una llarga cadena que ve de lluny".

L'alcalde de Súria també va expressar la seva solidaritat amb els alcaldes de Verges i de Celrà per haver patit una detenció "sense sentit". Josep Maria Canudas va lamentar els "moments foscos i repressius que estem vivint", però va instar a "mirar el futur amb optimisme i amb amplitud de visió".

L'acte va començar amb unes paraules de benvinguda de la regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, qui va destacar la vocació cultural "amb majúscules" de la Festa de Sant Sebastià, que "vol ser per a tots". Montserrat Juncadella va explicar que el programa d'enguany ofereix activitats molt variades, amb temàtiques i disciplines

artístiques diverses que poden interessar tothom. La regidora de Cultura també va agrair el treball de totes les persones que han fet possible el programa d'actes d'enguany, mantenint viva la tradició del Vot de Poble i obrint-la a nous horitzons.

L'acte del pregó de la Festa de Sant Sebastià va comptar amb la presència institucional de representants de tots els grups polítics de la corporació municipal. La cloenda va anar a càrrec de la Coral Sòrissons de l'Escola Municipal de Música, que va interpretar El Cant del Poble.

El programa de la Festa de Sant Sebastià va continuar dijous amb una sessió de L'Hora de Conte dedicada al món de la vinya i el vi, a càrrec de Clara Gavaldà.