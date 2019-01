La caminada d'Olot a Lledoners pels presos ja trepitja el Bages

La caminada que diumenge passat va arrencar a Olot i que demà ha d'arribar a la presó de Lledoners per acomiadar els independentistes presos abans que siguin traslladats a Madrid pel judici, ja és en terres bagenques. Ahir els participants van arrencar a Santa Maria d'Oló en direcció a Artés, on a la tarda van ser rebuts al parc de Can Crusellas per l'alcalde i regidors, els grallers, i músics per la llibertat, entre d'altres. Demà es preveu que arribin a Lledoners cap a les 11 del matí.

La caminada aplega participants de diferents punts de Catalunya, i en les primeres etapes hi va haver unes 600 persones. Organitzada per Bianya Sobiranista amb el suport d'Òmnium Garrotxa, busca «acomiadar» els polítics independentistes empresonats, tenint en compte que es preveu que serà el seu últim cap de setmana a Lledoners abans del judici. «Volem donar-los el nostre escalf i ajudar-los a carregar bateries», diu Xevi Toldrà, de l'organització.

Després de l'arrencada, diumenge a Olot amb prop de 350 persones, una mitjana de setanta participants s'hi ha sumat etapa rere etapa. «Ha vingut gent de pràcticament totes les comarques», diu Toldrà, i ahir avançava que pel desenllaç, de Sant Joan de Vilatorrada a la presó, ja se n'hi han inscrit prop de 300.

Elena Obradors, de 67 anys, és una de les participants que ha optat per repetir. Ahir arrencava la tercera de les jornades, amb prop d'una trentena de quilòmetres ja a les cames. «Això és el mínim que podem fer per ells», deia. Ho repetia Maria Carme Sunyé: «Hem de seguir donant veu», exclamava.

L'etapa de Santa Maria d'Oló a Artés és la segona en què han participat Joan Juliol i Joan Coma. Ahir explicaven que, si les cames els aguanten, volen arribar fins a la presó. «Caminem per exigir la seva llibertat», remarcava Juliol, mentre que Coma reiterava la «injustícia» de l'empresonament i insitia que «posar urnes no pot ser un delicte, ells són els representants legítims del poble de Catalunya».

Entre les debutants d'ahir hi havia Carrie Dorca. En el seu cas, deia, «és interessant participar en iniciatives com aquesta, qualsevol acció a favor dels presos i la independència és important».