Els cardonins visiten els allotjaments tutelats per a gent gran fets al nucli antic

Cardona va obrir ahir als veïns i veïnes de la població els allotjaments tutelats per a gent gran del poble que ha adequat en un edifici del nucli antic i que properament posarà en servei.

Tal com va explicar Regió7 (vegeu edició del 9 de gener) l'edifici es troba situat al carrer Escasany i disposa d'un total d'onze allotjaments. Vuit són individuals, els dos una mica més amplis són pensats per a parelles i se'n reserva un per a casos d'emergència social. La gestió la portarà directament l'Ajuntament a través de l'àrea de Serveis Socials. Per optar als allotjaments tutelats es demana com a requisits estar empadronat a Cardona, tenir més de 65 anys i uns ingressos que no superin 2,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples. El període per inscriure's s'obrirà el febrer, quan és previst que l'equipament s'inauguri de manera oficial amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. Els residents pagaran un preu de lloguer estipulat per la Generalitat i que dependrà de l'espai de cada allotjament.