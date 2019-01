Eduard Sánchez optarà a la reelecció a l'alcaldia de Calders a les municipals

Part dels membres que integren la llista de Junts per Calders junts per calders

L'alcalde de Calders, Eduard Sánchez (PDeCAT), optarà a la reelecció a les properes eleccions municipals del mes de maig. Sánchez, que ha estat l'alcaldia durant dos mandats en dues etapes diferents, encapçalarà una llista de Junts per Catalunya «paritària» i amb «noves i joves incorporacions».

Junts per Calders es presentarà a les eleccions amb un equip «renovat i transversal», format per independents i dos associats al PDeCAT. A la llista encapçalada per Sánchez, que és paritària, repeteixen dos regidors i la resta són «noves i joves incorporacions». A l'equip hi estan representats els nuclis de la Guàrdia, la Colònia Jorba i l'Oller.

La candidatura ha informat que treballa en un programa electoral on els eixos bàsics estan orientats a l'atenció a les persones (residència per a la gent gran i promoció de pisos socials per a joves). També en destaquen la promoció econòmica, amb modificacions urbanístiques per facilitar l'establiment de noves activitats, la promoció de l'esport i la potenciació de la piscina recentment municipalitzada, a més de millores urbanístiques a La Guàrdia.

Eduard Sánchez va ser alcalde de Calders del 1999 al 2003 amb la Candidatura Democràtica de Calders (vinculada a ERC). El 2011 es va presentar com a cap de llista de CiU però no va guanyar i va fer coalició de govern amb la Candidatura Democràtica de Calders. El 2015 CiU va accedir per primer cop a l'alcaldia amb 4 dels 7 regidors del consistori. Enguany, l'acompanyaran a la llista: Teresa Pagès, Domènec Aguilar, Mireia Catot, Jaume Balagueró, Noemí Janer, Mercè Soler, Josep Cerarols, Òscar Ariza i Josep Fàbrega.