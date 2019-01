Sallent amplia el servei de bus escolar a més veïns com a alternativa a les obres del pont vell

El bus escolar que transporta majoritàriament alumnes de Cabrianes i la Botjosa fins a les centres educatius de Sallent ampliarà el servei a partir de dilluns a noves famílies que ho han sol·licitat. Es tracta d'una mesura provisional mentre el pont vell estigui tallat per obres, i que s'ha adoptat davant la insistència d'alguns veïns que reclamaven solucions alternatives per travessar el riu.

Són famílies bàsicament de la Rampinya o del sector sud de la carretera, que es veuen obligades a creuar pel pont nou, lluny d'on viuen. «Són uns dos quilòmetres més d'anar i tornar, i si vas a peu i amb nens, és més de mitja hora per viatge», ha explicat a aquest diari una de les veïnes afectades. Diu que el recorregut es fa especialment dur amb el fred del matí, i al migdia, entre el trajecte d'anada i el de tornada «ens queden 50 minuts de marge per dinar».

Davant d'aquesta problemàtica, i segons expliquen els veïns, algunes famílies ja es van començar a moure per demanar solucions a l'estiu, que és quan es van iniciar les obres, però la seva aturada després de l'agost pels problemes econòmics de l'anterior constructora i la reobertura del pont als vianants, ho va deixar en suspens. Les reclamacions han tornat aquest gener amb la represa dels treballs i el tancament del pont.

La solució és que aquests alumnes utilitzin el servei de bus escolar que financen el Consell Comarcal del Bages (amb un 70 %) i l'Ajuntament (amb un 30 %). Un servei especialment dirigit als alumnes de nuclis allunyats com Cabrianes o la Botjosa, i que a partir de dilluns recollirà els nous usuaris a la parada del pont vell (que s'acaba de reformar) al matí i els tornarà a les 5 de la tarda. Algunes famílies han demanat ampliar el servei també al migdia, i l'Ajuntament assegura que ho estudiarà, i es mirarà de trobar la fórmula de conjuminar les necessitats de cadascú, apunta la regidora d'Educació, Anna Maria Fernández. En condicions normals no hi ha servei de bus al migdia perquè els alumnes que normalment en són usuaris venen de lluny i disposen d'una beca menjador per dinar a l'escola.



Sol·licituds per a 17 infants

L'Ajuntament va demanar a les famílies afectades que fessin la petició amb una instància, amb un termini de deu dies per presentar-la que es va acabar ahir. A primera hora de la tarda hi havia sobre la taula les sol·licituds d'onze famílies, que afecten disset infants.

Cinc d'aquests alumnes ja s'han beneficiat de les noves mesures adoptades per les afectacions del pont vell. I és que els més petits, els que van a l'escola bressol i necessiten un adult que els acompanyi, no viatjaran amb el bus escolar. En aquest cas, l'Ajuntament ha previst que es desplacin amb el minibús que fa el transport assistencial fins al CAP, i per això des d'aquesta setmana el servei ja s'ha readaptat per encabir els nous alumnes i deixar-los a l'escola a les 9 i recollir-los a les 5.



ERC demana més freqüència

El grup municipal d'ERC, a l'oposició, és crític amb la manera com l'equip de govern (PDeCAT i PSC) està gestionant la resposta a les demandes ciutadanes pel tancament del pont, amb lentitud i manca d'iniciativa.

Més enllà de la problemàtica que ha generat en la qüestió escolar, els republicans diuen que el tancament del pont també té afectacions en altres àmbits, i per això reclamen una ampliació de la freqüència horària del bus que fa el transport assistencial amb parada a diversos punts del nucli urbà. Ara només funciona els matins de dilluns a divendres, amb una desena de viatges entre les 8 i les 3. ERC voldria un servei també a la tarda i els caps de setmana.

La regidora Fernández diu que s'analitzarà la situació, però assegura que l'Ajuntament no té constància de cap petició veïnal en aquest sentit, i que quan es va provar a la tarda «tenia pocs usuaris».