Cantaires de l´Orfeó Català ambienten un dia gris a Lledoners

Un grup de 63 cantaires de l'Orfeó Català han volgut participar en els actes reivindicatius d'aquest diumenge al pla de la presó de Lledoners. La seva actuació està sent seguida per milers de persones que, tot i la pluja d'aquest matí, s'han desplaçat al centre penitenciari per acomiadar els polítics presos.



Els cants de l'Orfeó Català, que estan fent les delícies del públic, han estat acompanyats a l'inici dels Músics per la Llibertat, que han tocat temes tradicionals del repertori català. Llargs aplaudiments clouen cada una de les cançons interpretades.





El pla de Lledoners s'ha anat omplint des de quarts d'11 del matí, coincidint amb l'arribada dels caminadors de la Garrotxa, que han recorregut desenes de quilòmetres a peu d'Olot a Lledoners des de Diumenge passat. La caminada estava organitzada per la plataforma Bianya Sobiranista i Òmnium Garrotxa.