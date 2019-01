Fonollosa ja té el projecte per a la restauració de l'església de Sant Vicenç de Fals

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Fonollosa el projecte de restauració de la nau central, la capella gòtica i la capella fonda de l'església de Sant Vicenç de Fals. El projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), actua en els diferents espais interiors del temple, planteja i valora el conjunt d'actuacions necessàries de consolidació, restauració i rehabilitació per garantir l'estabilitat dels diferents elements i materials. El pressupost estimat d'aquestes actuacions és de 200.000 euros.

El projecte preveu mantenir i consolidar les discontinuïtats en els revestiments preexistents com a testimoni de les diferents transformacions que ha sofert l'edifici al llarg del temps, amb l'objecte de mantenir els seus valors documentals posant a l'abast de les generacions presents i futures les diferents sensibilitats i formes d'expressió culturals amb la màxima autenticitat.

El conjunt monumental està format per l'església parroquial, a la qual s'adossa l'antiga rectoria, i una alta torre cilíndrica de l'antic castell. Separada dels elements anteriors per un barranc, hi ha una altra esvelta torre de defensa. Les torres estan declarades bé cultural d'interès nacional, i l'església, bé cultural d'interès local.