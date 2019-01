La pluja enfanga Lledoners i provoca relliscades i l´encallament de vehicles

Els organitzadors dels actes de protesta que se celebren cap de setmana sí i cap de setmana també a Lledoners han vist complicades les seves tasques aquest diumenge a causa de la pluja, que ha enfangat la gran esplanada que s'utilitza com a aparcament. Això ha provocat algunes relliscades i ha complicat la circulació de vehicles. Minuts abans que comencés la cantada de l'Orfeó Català una ambulància del SEM ha atès una persona gran que havia relliscat i havia caigut a terra, fent-se una lleu lesió al turmell. I a la sortida, un cop finalitzat l'acte, diversos cotxes han necessitat ajuda per sortir del fangar en què s'havia convertit l'aparcament, tal com es pot veure al vídeo. Hi ha hagut dos vehicles que han necessitat ser remolcats amb vehicles dels organitzadors perquè s'havien quedat encallats al fang sense poder avançar ni endavant ni endarrere.