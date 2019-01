Els pregons obren els actes de la Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós

La sala gran de Nexe-Espai de Cultura va acollir ahir l'acte dels pregons de la Festa Major d'Hivern 2019 de Sant Fruitós de Bages, que van anar a càrrec, un, de Jordi Llobet, reconegut xef del Restaurant L'Ó, de Món Sant Benet, que va pronunciar el pregó sènior. L'altre, el jove, el va protagonitazar la ballarina professional de la companyia Royal Danish Ballet Alba Nadal.

L'alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor de Cultura, Xavier Racero, van presentar l'acte, que va tenir l'actuació dels músics de Música per la Llibertat i l'Agrupació Coral de Sant Fruitós de Bages. Alba Nadal, en el pregó jove, va fer un breu repàs a la seva trajectòria artística i va demanar suport per a la dansa, que, va dir, no és valorada com es mereix. També el cuiner Jordi Llobet va parlar de la seva professió i va dir que per a ell aquell pregó era «com un menú de diumenge», que volia que «els comensals quedessin amb un bon sabor». Va recordar la seva integració al poble: «En tots els meus menús hi figura l'arròs com a homenatge a la nostra Festa de l'Arròs». I, per demostrar-ho, havia fet i portat a l'acte unes coques d'arròs perquè les degustés tot el públic assistent.

D'altra banda, divendres, Anna Ortega, en representació dels intèrprets de Música per la Llibertat, va rebre de mans de l'alcalde, Joan Carles Batanés, i de Josep Sanfeliu, president de l'Associació Brogit Difonen Cultura, editora del setmanari local Montpeità, el premi Montpeità 2018. Va ser en un acte celebrat a la sala gran del Nexe-Espai de Cultura.

El premi Montpeità, que anualment es concedeix a la persona, entitat o col·lectiu que durant l'any hagi destacat per la seva trajectòria en la promoció i potenciació de Sant Fruitós de Bages, així com de la seva gent, en qualsevol àmbit, enguany el jurat va creure mereixedor del guardó Música per la Llibertat. Aquesta iniciativa ciutadana va sorgir l'1 de novembre del 2017, sota la direcció de la santfruitosenca Anna Ortega, amb motiu de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, amb el propòsit de tocar cada dia a les 9 del vespre davant de la Casa de la Vila de Sant Fruitós el clàssic de Pau Casals El cant dels ocells mentre hi hagi polítics i activistes empresonats. Durant l'acte de divendres també es va passar un vídeo de Txell Bonet, dona de Jordi Cuixart, en què felicitava els músics pel premi i els encoratjava a seguir amb la iniciativa. Es va cloure l'acte amb la interpretació d' El cant dels ocells, L'estaca, Tot el poble cantarà i Els segadors.