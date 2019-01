Trobada inèdita de gegants a Lledoners

El pla de Lledoners va ser escenari ahir al matí d'una trobada inèdita de geganters vinguts d'arreu de Catalunya per acomiadar els polítics empresonats en el que podria ser el seu darrer cap de setmana al centre penitenciari del Bages, abans no siguin traslladats a Madrid.

Fins a 89 colles de gegants i gegantons es van reunir a l'esplanada que hi ha darrere la presó, on s'han fet fins ara tots els actes reivindicatius de suport als presos. Segons els organitzadors, mai abans s'havia fet una trobada gegantera a Catalunya amb tantes colles, totes catalanes, reunides «per un sol motiu». En aquest cas, per donar suport als presos abans d'afrontar el judici pel Procés. Segons les mateixes fonts, ahir al matí hi havia uns 180 gegants, gegantons, nans i alguna mulassa reunides a Lledoners, i uns 3.000 membres de colles que els acompanyaven. A banda, entre 1.500 i 2.000 persones més que no es van voler perdre la diada.

També hi va haver membres d'algunes colles, com la de Santpedor, en desacord que els seus gegants participessin en una trobada plantejada per «motius polítics», tal com va explicar el regidor santpedorenc –i president del Consell Comarcal del Bages– Agustí Comas: «Hi ha gent que s'ha queixat dient que això és política i que no entenen per què hem de portar la imatgeria a un acte com aquest». La colla de Santpedor va portar els seus dos gegants (el Paraqüenta i la Mundeta) i els dos gegantons (l'Isidret i la Tia Sala).

Les colles de gegants van començar a ballar a les 11 del matí. Cridades de quatre en quatre, amb l'ordre en què s'havien inscrit a la trobada, van moure's al ball de la música dels grallers i els tabalers, que van tocar repartits també en quatre grups. De les nostres comarques van participar les colles geganteres de Callús, Gironella, Guixers, Sant Julià de Cerdanyola, Manresa, Montmajor, Santa Maria d'Oló, Sant Vicenç de Castellet, Sant Martí de Tous, Santa Maria d'Oló, Martorell, l'Ametlla de Merola, la Llacuna, Igualada, Cardona, Santpedor, Fonollosa i Calaf.

En un ambient fred però molt festiu, i sense oblidar el rerefons de protesta, els balls van continuar fins a la 1 del migdia. Llavors va ser el moment més emotiu de la jornada diürna, quan tots els grallers i tabalers es van situar de cara a la presó, al punt de l'esplanada més proper al centre penitenciari, i junts van interpretar Els segadors. Mentrestant, els 180 gegants que ocupaven el pla de Lledoners feien un últim ball, junts. Segons va explicar a Regió7 el santjoanenc Jordi Pesarrodona, aquell instant va ser «molt càlid per als presos, que han pogut sortir al pati per escoltar-nos tot i estar amb visites familiars i d'advocats per preparar la seva defensa».

Després de la ballada, els motards dels Escamots Catalans van fer acte de presència al centre del pla. Segons el president del grup, Jordi Gabaldón, es van mobilitzar uns 150 motoristes. Ja a la tarda es va fer una pregària pels presos i, un cop fosc, va ser el torn de Joan Bonanit, que ahir va desitjar un bon son als presos d'una forma especial (vegeu desglossat).



Els joves impulsors

L'empresonament d'exmembres del Govern català i els fets succeïts des de llavors no deixen indiferents, tampoc, els més joves. De fet, la trobada de gegants que es va viure ahir a Lledoners va ser impulsada per un grup de nois d'entre 12 i 18 anys, tots ells membres de colles geganteres, que fa mesos van veure la necessitat de participar en els actes de suport als polítics. Quim Plaza és un dels joves organitzadors, té 14 anys i és membre de la colla gegantera d'Arenys de Mar. Ahir era el locutor de l'acte. L'acompanyava Roger Rocabert, de 12 anys i de Sabadell, membre de les colles de Moià i Blanes, i Èric Ribas, dels gegants de Ribes de Freser. «Estàvem avorrits i vam començar a contactar amb colles de tot Catalunya. No pensàvem pas que ens en sortiríem», van explicar a aquest diari. Alguns dels participants s'acostaven a abraçar-los per la feina feta.



Avui, l'Orfeó Català

El que es preveu que podria ser el darrer cap de setmana dels polítics presos a Lledoners no només es recordarà per l'especial trobada gegantera. Avui és prevista una actuació de l'Orfeó Català, a les 12.20 hores, després de la que protagonitzaran els Músics per la Llibertat. Una estona abans, a 2/4 de 12, el pla de Lledoners acollirà l'arribada dels participants de la caminada Olot-Lledoners, organitzada per la plataforma Bianya Sobiranista i Òmnium Garrotxa.