Cardona enllestirà enguany dos dels projectes del mandat i amplia la política d'habitatge

L'Ajuntament de Cardona ha aprovat per a aquest any un pressupost municipal de 5,3 milions d'euros que en el capítol d'inversions estaran marcats sobretot per la finalització de dos dels grans projectes d'aquest mandat en matèria d'equipaments (el camp de futbol i l'auditori Valentí Fuster), però també, segons va destacar la regidora d'Hisenda, Aida Molner, perquè "es destinen més recursos que mai a l'habitatge, amb una partida de 226.000 euros". Per a aquest àmbit, segons va puntualitzar Molner, i a banda d'aquesta quantia s'hi ha de sumar "la inversió a les colònies Arquers —enguany amb una partida de 18.000 euros per a continuar reformant quatre habitatges— i la posada en marxa del servei d'allotjaments tutelats per a gent gran".

En concret, el capítol d'inversions, per aquest 2019 ascendeix a 758.900 euros, el 82% dels quals, segons Molner, arribaran via subvencions. Una de les partides més grans —de 477.200 euros— correspon al tancament de les fases I i II del projecte anomenat Cardona Integral. És a dir, a l'acabament del camp de futbol (rebatejat com a Camp de Vida Activa) i de l'auditori, en funcionament des de fa més d'un any i mig però del que ara se n'ha de reformar la façana (150.000 euros) com a un dels elements més destacables.

Altres inversions destacades són la instal·lació d'una caldera de biomassa (amb una partida de 105.600 euros) per escalfar l'escola Mare de Déu del Patrocini i la Llar d'Infants Municipal L'Aliret —on s'hi destinaran 15.000 euros més per adequar les infraestructures actuals— o el projecte millora del mercat municipal (29.000 euros) que suposarà la renovació de l'enllumenat de la Fira i la renovació de les instal·lacions elèctriques, entre d'altres. La realització del Pla de Millora Urbana de la Colònia Arqués, fruit del procés de participació ciutadana, també és una de les peces claus per aquest 2019.

En relació als projectes de Cardona Integral, l'alcalde, Ferran Estruch, va subratllar que en els darrers anys ha permès una inversió de 5 milions d'euros, la major part dels quals han estat aportats per les fundacions presidides pel cardiòleg Valentí Fuster i també per la Diputació de Barcelona i la Generalitat, i en què l'Ajuntament "només hi ha hagut d'aportar un 10%, uns diners que s'han aconseguit en la seva majoria amb crèdits tous".

Estruch va manifestar que "ens sentim molt orgullosos de tot el que ha suposat, no només pel que representen els equipaments nous, sinó per la capacitat d'aquest govern d'aconseguir recursos externs i fer-ho sense gairebé endeutar l'Ajuntament, i en uns moments econòmics extremadament difícils".

L'equip de govern destaca del pressupost aprovat per a aquest any que "que manté com a eixos fonamentals l'habitatge, el desenvolupament econòmic, l'ocupació i l'atenció a les persones, així com totes les partides en via pública, clavegueram i parcs i jardins".

Abstencions de l'oposició

Malgrat el pressupost no va tenir cap vot en contra, l'equip de govern d'ERC no va aconseguir el sí de l'oposició de PDeCAT i PSC. En termes generals, els dos grups van valorar positivament la proposta, però diferents detalls —segons van explicar— van fer que, al final, optessin per a l'abstenció.

Jordi Casas (PSC) va afirmar que "s'està fent bé", però va opinar que "no s'acaben de notar els resultats". Va admetre que "segurament hauria fet uns pressupostos semblants, ja que estem collats fins el 2022 amb el crèdit per pagar a proveïdors" —que el febrer de l'any passat es va refinançar amb el sí de tots els grups per obtenir millors condicions per a l'Ajuntament—. I va acabar: "volia votar a favor, però finalment em quedaré amb l'abstenció".

L'alcalde, Ferran Estruch, va apel·lar Casas i l'hi va demanar el vot favorable, entenent que "malgrat la baixada d'ingressos que hem patit hem mantingut tots els serveis i hem posat en marxa nous equipaments, com els allotjaments tutelats per a gent gran". Casas, però, no es va moure de l'abstenció tot i "valorar el treball" de l'equip de govern d'ERC.

Al seu torn, Joan Jané —que va exercir de portaveu del PDeCAT en absència de Rosa Ruiz, que no va ser a la sessió per motius laborals— va valorar positivament "que es fomenti l'ocupació i la formació", així com l'habitatge i el nou polígon industrial, que va considerar "crucial". Va mostrar algun dubte amb la integració al poble de la pastilla de desenvolupament de les colònies Arquers i va demanar mantenir i augmentar l'activitat al Camp de Vida Activa. En general, va dir, "la feina està ben feta, per això, no estem en disposició de votar els pressupostos en contra, però tampoc de donar-hi suport". Així doncs, el pressupost va quedar aprovat amb set vots a favor (ERC) i tres abstencions (PDeCAT i PSC).