L'Orfeó Català posa una emotiva nota de color a un dia gris al pla de Lledoners

Amb una pluja no intensa però sí perseverant es va aixecar ahir el dia al pla de Lledoners, on s'havien programat diversos actes per acomiadar els presos que donaven continuïtat als que van tenir lloc dissabte. El més esperat va ser el concert de l'Orfeó Català, que va posar una emotiva nota de color a un dia gris, no només per la meteorologia, sinó també per la proximitat del trasllat dels polítics independentistes a Madrid.



Unes 3.500 persones, segons els organitzadors, van fer acte de presència a l'esplanada de darrere de la presó bagenca, unes quantes menys que en la trobada gegantera de dissabte. La pluja del matí, que es va aturar sortosament quan músics i cantaires estaven a punt d'actuar, va enfangar l'indret i va provocar algunes relliscades i també problemes de circulació. A quarts de dotze una ambulància del SEM va atendre una persona que havia caigut i s'havia lesionat lleument el turmell, a causa del fang. I a la sortida, un cop finalitzat l'acte, diversos vehicles van passar-les magres per sortir de la zona d'aparcament. Com més cotxes passaven més fangós quedava el terra. Fins i tot va haver-hi dos vehicles que van quedar encallats i van haver de ser remolcats per vehicles dels organitzadors fins al camí de sortida.

Caminant des d'Olot



El concert de l'Orfeó Català va tenir lloc després de l'actuació dels Músics per la Llibertat, que van interpretar El cant dels ocells, L'estaca i Els indignats. Abans, a quarts d'onze, van començar a arribar les persones que van recórrer a peu la distància entre Olot i Lledoners des de diumenge passat per donar suport «al difícil tràngol que espera als presos polítics i a tota la societat catalana els propers mesos».



«No podem donar-vos la llibertat, però sí un trosset del nostre cor perquè us escalfi quan sigueu a Madrid i també per a aquells que sou a l'exili», va dir Xavier Toldrà, membre de la plataforma Bianya Sobiranista, que va organitzar la caminada amb el suport d'Òmnium Garrotxa. Hi van participat, per etapes, uns 900 caminadors. Cada dia un autobús els recollia al punt d'arribada i els tornava a Olot, segons van explicar els organitzadors ahir a aquest diari. I, l'endemà, un grup de nous caminadors sortia d'Olot cap al lloc on s'havien quedat els companys per seguir el camí cap a la presó.

63 cantaires de l'Orfeó



Xavier Puig i Esteve Nabona van ser els encarregats de dirigir els 63 cantaires de l'Orfeó en la seva cantada solidària, que va emocionar els presents i que va servir per clamar, entre tema i tema, l'absolució dels encausats per l'1-O i el retorn dels que estan a l'exili. Els cantaires van interpretar El cant de la senyera, Munta-nyes del Canigó, Calma del mar, El rossinyol, L'Empordà, La Balanguera, La sardana de les monges i, per cloure l'acte, Els segadors juntament amb els Músics per la Llibertat.



Anna Rosés, cantaire i portaveu de l'Orfeó, va explicar que la idea del concert solidari va sorgir dels mateixos cantaires, de forma voluntària, per «la necessitat de mobilitzar-nos activament per tot el que està passant». En un principi havien de cantar a les presons, però van decidir traslladar els actes a l'exterior dels centres «per fer-ho més reivindicatiu i al costat de la gent que és aquí cada dia», va expressar Rosés.



El santjoanenc Jordi Pesarrodona, que va conduir, com és habitual, la jornada, va donar les gràcies al cor pel «privilegiat concert que ens heu ofert» i va agrair «la immensa feina» dels voluntaris «que heu estat aquí cada dia i us heu deixat la pell perquè tot sortís bé». L'acte va acabar amb una recollida de firmes en suport de la Caputxinada dels estudiants de la Universitat de Girona, que reclamen amb una tancada indefinida la retirada de la denúncia d'Adif pel tall de vies de l'1 d'octubre passat.