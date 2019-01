Música per la Llibertat guanya el Premi Montpeità 2018

La iniciativa Música per la Llibertat ha guanyat el Premi Montpeità 2018, un guardó que el setmanari local santfruitosenc atorga anualment. Anna Ortega, en representació dels intèrprets de Música per la Llibertat va rebre el guardó de mans de l'alcalde Joan Carles Batanés, i de Josep Sanfeliu, president de l'Associació Brogit Difonen Cultura, editora del setmanari local Montpeità. L'acte es va celebrar a la Sala Gran del Nexe-Espai de Cultura.

El premi Montpeità es concedeix anualment a la persona, entitat o col·lectiu que durant l'any hagi destacat per la seva trajectòria en la promoció i potenciació de Sant Fruitós de Bages, així com de la seva gent en qualsevol àmbit. Enguany el jurat va creure mereixedor del guardó el col·lectiu Música per la Llibertat.

Aquesta iniciativa ciutadana va sorgir el dia 1 de novembre de 2017, de la mà de la santfruitosenca Anna Ortega, amb motiu de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, amb el propòsit de tocar, cada dia a les 9 del vespre, davant de la Casa de la Vila de Sant Fruitós, el clàssic de Pau Casals «El Cant dels Ocells», mentre hi hagi persones privades del dret de la llibertat per motius polítics.

Durant l'acte es va passar un vídeo de Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, felicitant als músics pel premi i encoratjant-los a seguir amb la iniciativa. Es va cloure l'acte, amb la interpretació de «El Cant dels Ocells», «L'estaca», «Tot el poble cantarà» i «Els Segadors».