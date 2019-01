La pluja dona una treva al tradicional ball del Bo-bo

Malgrat que les precipitacions d'ahir van deslluir els actes del matí i el migdia de la Festa de Sant Sebastià, la pluja va respectar el tradicional ball del Bo-bo. De fet, una munió de persones es van concentrar a la plaça per no perdre's la dansa, patrimoni cultural i tradicional del municipi bagenc. Els responsables de l'organització van afirmar a aquest diari que, tot i que ara ja es poden inscriure persones divorciades per poder ballar, no hi ha hagut cap increment en el nombre d'inscrits. Al final, es van anunciar els noms dels administradors de l'any que ve: l'abat serà Gemma Garcia, que ballarà amb Jordi Martínez; el prior serà Nerea Quesada; i el paper de batlle és per a Jordi Banqué, que ballarà amb Carme Nadal.

Al matí, l'organització va haver de suspendre la cercavila i els participants a la festa van haver d'anar directament a ofici. Per culpa de la pluja tampoc no es va fer el pregó a la plaça, que es va acabar fent al local d'Art i Esplai.