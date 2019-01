El pressupost participatiu de Castellbell permetrà escollir entre disset propostes

El pressupost participatiu de Castellbell i el Vilar sotmetrà a votació popular un total de 17 propostes, que són les que han quedat després de la fase de triatge de la cinquantena d'idees que es van presentar. Les que han prosperat són les que s'han valorat com a viables tenint en compte el pressupost total que s'hi destina, que és de 50.000 euros. Els ciutadans de Castellbell podran escollir entre aquestes 17 mitjançant el seu vot, de l'1 al 10 de febrer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

La gran majoria de les propostes finalistes tenen a veure amb millores a la via pública i en equipaments. En aquest sentit, es planteja millorar el pati de l'escola Jaume Balmes, adequar el pati de l'antiga escola Burés, fer un espai de joc i lleure a la Farinera, millorar el paviment de les urbanitzacions Mas Enric i Can Prat, adequar el camí del Cremallera, millorar el carrer Riera, arranjar la senyalització dels carrers a Sant Cristòfol, substituir l'enllumenat públic actual per bombetes led i instal·lar contenidors adaptats.

Les altres idees que se sotmetran a votació són l'adquisició d'un vehicle de neteja, adequar un mirador a la zona de l'estació de Ferrocarrils i el Pont Vell, convertir una pista de tennis en pista de pàdel, senyalitzar les rutes del patrimoni local, recuperar els camins a l'estació del Nord, posar al dia la zona esportiva de Mas Enric, millorar la senyalització per reforçar la seguretat viària i arranjar les escales que uneixen el camí del cremallera amb la travessera urbana de la Bauma.