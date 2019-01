Cardona enllestirà enguany dos dels projectes del mandat i amplia la política d'habitatge

L'Ajuntament de Cardona ha aprovat per a aquest any un pressupost municipal de 5,3 milions d'euros que en el capítol d'inversions estaran marcat sobretot per la finalització de dos dels grans projectes d'aquest mandat en matèria d'equipaments (el camp de futbol i l'auditori Valentí Fuster), però també, segons va destacar la regidora d'Hisenda, Aida Molner, perquè «es destinen més recursos que mai a l'habitatge, amb una partida de 226.000 euros». Per a aquest àmbit, segons va puntualitzar Molner, i a banda d'aquesta quantitat, s'hi ha de sumar «la inversió a les colònies Arquers – una partida de 18.000 euros per a continuar reformant quatre habitatges– i la posada en marxa del servei d'allotjaments tutelats per a gent gran».

En concret, el capítol d'inversions per a aquest 2019 ascendeix a 758.900 euros, el 82% dels quals, segons Molner, arribaran via subvencions. Una de les partides més grans –de 477.200 euros– correspon al tancament de les fases I i II del projecte anomenat Cardona Integral. És a dir, a l'acabament del camp de futbol (rebatejat com a Camp de Vida Activa) i de l'auditori, en funcionament des de fa més d'un any i mig però del qual ara s'ha de reformar la façana (150.000 euros).

Altres inversions destacades són la instal·lació d'una caldera de biomassa (amb una partida de 105.600 euros) per escalfar l'escola Mare de Déu del Patrocini i la llar d'infants municipal L'Aliret, o el projecte millora del mercat municipal (29.000 euros), que suposarà la renovació de l'enllumenat de la fira i la renovació de les instal·lacions elèctriques, entre d'altres. La realització del Pla de Millora Urbana de la Colònia Arqués, fruit del procés de participació ciutadana, també és un dels punts clau per a aquest 2019.

En relació amb els projectes de Cardona Integral, l'alcalde, Ferran Estruch, va subratllar que en els darrers anys ha permès una inversió de 5 milions d'euros, la major part dels quals han estat aportats per les fundacions presidides pel cardiòleg Valentí Fuster i també per la Diputació de Barcelona i la Generalitat, i en què l'Ajuntament «només ha hagut d'aportar un 10%, uns diners que s'han aconseguit en la seva majoria amb crèdits tous».

L'equip de govern destaca del pressupost aprovat per a aquest any que «que manté com a eixos fonamentals l'habitatge, el desenvolupament econòmic, l'ocupació i l'atenció a les persones, així com totes les partides en via pública, clavegueram i parcs i jardins».

Els partits a l'oposició, PDeCAT i PSC, es van abstenir. Jordi Casas (PSC) va afirmar que «s'està fent bé», però va opinar que «no s'acaben de notar els resultats». Va admetre que «segurament hauria fet uns pressupostos semblants, ja que estem collats fins al 2022 amb el crèdit per pagar proveïdors», que el febrer de l'any passat es va refinançar per obtenir millors condicions per a l'Ajuntament. I va concloure que «hi volia votar a favor, però finalment em quedaré en l'abstenció».

Al seu torn, Joan Jané, pel PDeCAT, va valorar positivament que «es fomenti l'ocupació i la formació», així com l'habitatge i el nou polígon industrial, que va considerar «crucial». Va mostrar algun dubte amb la integració al poble de l'espai de desenvolupament de les colònies Arquers i va demanar mantenir i augmentar l'activitat al Camp de Vida Activa. En general, va dir, «la feina està ben feta, per això, no estem en disposició de votar els pressupostos en contra, però tampoc de donar-hi suport».