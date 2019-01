El Consell Territorial de Salut Pública impulsa accions per a l'oci saludable entre els joves

El Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de la Catalunya Central ha elaborat un seguit de material per impulsar el bon tracte a les persones grans, les bones pràctiques en l'oci pels joves i el paper de la cultura en la salut mental. Durant el plenari del Consell, celebrat aquest dimarts a la Delegació del Govern de la Catalunya Central a Manresa, les tres comissions tècniques de treball han presentat els productes que han sorgit del treball en els àmbits de l'envelliment, els joves i la salut mental.

En aquest sentit, la Comissió d'Oci Saludable i Joves ha presentat una infografia destinada a les entitats i establiments que organitzen i planifiquen festes o activitats d'oci per als joves; la Comissió de Cultura i Salut Mental ha exposat les línies de treball per incloure continguts relacionats amb la salut mental a les biblioteques i altres equipaments i establiments culturals i els eixos per estendre el programa «Parelles artístiques» i la Comissió d'Envelliment Actiu i Saludable ha presentat unes tires en format còmic, per promoure el bon tracte a la gent gran entre els professionals de la salut i de l'àmbit social.

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, ha destacat la importància del treball conjunt en tots els àmbits d'actuació del Govern, per la influència que tenen els factors de l'entorn en la salut, i la necessitat d'incorporar-hi la prevenció. El plenari del Consell ha comptat també amb la presència del secretari de Salut Pública, Joan Guix, que ha remarcat el potencial dels consells territorials de Salut «perquè són una eina de treball transversal per millorar i garantir una bona salut a la població». En aquest sentit, ha recordat que el 80% dels determinants socials de la salut estan fora del sistema sanitari, per això necessitem la implicació i col·laboració dels diferents agents territorials, per impulsar la salut des de tots els àmbits de d'acció del Govern i de la societat».

El Consell Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de la Catalunya Central està integrat per representants de la Generalitat, del món local i acadèmic i dels col·legis professionals relacionats amb la salut pública, així com també per membres del tercer sector i del teixit associatiu.