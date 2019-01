Hurtado demana a l'Estat que ampliï fins als 50 anys l'edat de les víctimes per poder denunciar abusos

Miguel Ángel Hurtado vol aprofitar el pla integral de protecció dels infants que vol impulsar el Govern espanyol per demanar a l'Estat que allargui encara més (fins als 50 anys) l'edat per permetre denunciar els delictes d'abús sexual i així evitar que prescriguin tan ràpid com ara. Ja va iniciar la petició quan va denunciar abusos el 2016, i ara es manté a través de la plataforma Change.org, on recull signatures. La idea és entregar-ne 500.000 al Congrés el proper mes de febrer.

Fins ara, el termini per a la prescripció començava a córrer quan la víctima arribava als 18 anys, i per això el cas d'Hurtado està prescrit des del 2003. El nou avantprojecte de llei ho vol elevar als 30 anys, de manera que els delictes prescriuran entre 10 i 20 anys després, segons la gravetat de cada cas. Això vol dir que la víctima podrà denunciar fins que tingui 40 o 50 anys, però per a Hurtado és una mesura «insuficient», i demana que els delictes sexuals es puguin denunciar fins que les víctimes tinguin 50 anys en tots els casos, la qual cosa garantiria que el 95 % dels casos acabessin davant la policia.