Montserrat crearà una comissió per analitzar casos d'abús sexual a menors

Una comissió independent de transparència analitzarà qualsevol cas d'abús sexual a menors que afecti la comunitat del monestir de Montserrat. És el compromís que es pren des de l'abadia després de la denúncia que s'ha fet pública aquesta cap de setmana de l'exescolta Miguel Ángel Hurtado, que hauria patit abusos sexuals per part d'un monjo de Montserrat quan tenia 16 anys.

La futura comissió estarà formada per un lletrat del Col·legi d'Advocats de Barcelona, un psicòleg i una persona designada per la Conferència Episcopal Tarraconense, que ja té un equip especialitzat en abusos sexuals a menors. A més, en qualitat de secretari, també hi haurà un monjo de la congregació que, en aquest cas, tindrà veu, però no vot. Tots tres integrants de la comissió, i també el monjo, tindran accés al material i a tota la documentació de què disposi el monestir, així com a una adreça de correu per a qui vulgui informar sobre casos d'abús sexual amb la màxima confidencialitat. Aquest nou organisme s'impulsa des del monestir amb voluntat d'actuar «amb la màxima transparència i compromís».



Hurtado: l'abadia «menteix»

Ja fa anys que Miguel Ángel Hurtado denuncia que va ser víctima d'abusos, però no ha estat fins aquest cap de setmana que ha situat públicament els fets a l'abadia de Montserrat i n'ha acusat el responsable del moviment escolta durant 40 anys, el germà Andreu Soler, que va morir el 2008. Els fets van tenir lloc els anys 90, i Hurtado ho va posar en coneixement de l'abadia el 1998, quan tenia 17 anys. Després d'aquella denúncia, l'abat de Montserrat es va comprometre a investigar internament el cas, i segons fonts del monestir, l'any 2000, com a mesura «preventiva», es va apartar Andreu Soler del moviment escolta i se'l va enviar al Miracle. A Hurtado li van donar 7.200 euros (8.600 amb honoraris de l'advocada) per pagar-li una teràpia, que ell va retornar demanant que es destinessin a entitats socials.

El monestir insisteix que no va actuar amb cap intenció d'amagar el cas, i diu que no ho van fer públic abans perquè la mateixa víctima així ho havia demanat. En canvi, Hurtado reitera que des del monestir no es va actuar correctament, i ahir carregava contra la gestió que s'ha fet del seu cas. Diu que en el comunicat que es va fer aquest cap de setmana per explicar la seva versió, l'abadia «menteix», i Hurtado insisteix que en cap moment no es va obrir una investigació adequada per aclarir els fets ni es van aplicar els protocols vigents: «Els importa més la reputació de la institució que protegir els menors», reblava ahir Hurtado.

L'exescolta lamenta que l'abadia no reconegui que no es van complir els protocols que, entre altres coses, obligaven a comunicar al Vaticà una denúncia d'abusos per escrit. Per la seva banda, l'abadia diu que el cas es va posar en coneixement del Vaticà el 2016 durant una entrevista «personal», però sense aclarir si hi va haver comunicació per escrit. Hurtado també es queixa que Montserrat no posés el cas en coneixement de la policia ni obrís una investigació canònica que acabés amb una sentència, i en aquest sentit acusa la institució eclesiàstica «d'obscurantisme i secretisme».

Hurtado desconeix si hi ha més víctimes del mateix sacerdot, però anima a posar-se en contacte amb ell a través del correu electrònic abusos.montserrat@gmail.com.