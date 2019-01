Les biblioteques ampliaran els continguts sobre salut mental

?La Comissió de Cultura i Salut Mental va exposar ahir al ple del Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de la Catalunya Central les línies de treball que ha impulsat per incloure continguts relacionats amb la salut mental a les biblioteques i altres equipaments i establiments culturals. En aquest sentit, ha elaborat diverses propostes perquè les biblioteques ajudin a donar a conèixer diferents temàtiques relacionades amb la salut mental a través d'activitats com l'hora del conte, clubs de lectura, espais al web, exposicions i aparadors de llibres, guies de lectura i prescripcions bibliogràfiques. D'altra banda, també s'ha treballat en la implementació i extensió del pograma «Parelles artístiques» arreu de la Catalunya Central, per sensibilitzar la societat vers la salut mental i facilitar l'expressió i la creativitat dels artistes participants.