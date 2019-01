El futbol local renova el club i ja té mascota

La inauguració del nou camp de futbol Les Roques de Sant Vicenç no arribarà sola. També viurà un canvi d'etapa l'entitat del futbol local, que agafa l'herència dels responsables que hi havia fins ara, però amb una nova junta que vol reimpulsar el futbol al poble «des de zero» i començar a fer escola amb nens i nenes per anar formant i consolidant equips ja de cara a la temporada vinent.

El nou Futbol Club Sant Vicenç de Castellet s'ha presentat aquesta setmana coincidint amb la festa major d'hivern, amb la idea de poder utilitzar les noves instal·lacions aquesta primavera. Actualment, Sant Vicenç només conserva un equip de veterans, que enguany, amb les obres, s'ha hagut de desplaçar al Pont. En fa quatre que no hi ha primer equip, i prop d'una dècada que no hi ha futbol base, que ara es vol recuperar.

Juntament amb el nou club també s'ha presentat En Castellot, la nova mascota que acompanyarà el FC Sant Vicenç i animarà altres festes locals. De moment, és un dibuix sortit d'un concurs en què han participat més de 300 alumnes d'entre 6 i 12 anys de les escoles del poble. La guanyadora ha estat Emma Luque Romero, de 6è curs de la Fedac. La nova mascota prendrà vida el dia de la inauguració del camp.