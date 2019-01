L'Ajuntament de Sallent es dota d'un catàleg de masies amb 68 construccions

L'Ajuntament de Sallent va aprovar provisionalment en el darrer ple municipal el Pla Especial de Catàleg de masies, cases rural i altres construccions en sòl no urbanitzable i va resoldre les al·legacions presentades, que rebran la resposta per correu ordinari els propers dies. S'han catalogat 68 construccions en sòl no urbanitzable que seran susceptibles de reconstrucció i rehabilitació a fi de preservar el patrimoni rural de Sallent. L'aprovació definitiva resta en espera de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central.

El catàleg de masies i cases rurals, que s'ha elaborat amb l'assistència tècnica i jurídica de la Diputació de Barcelona, identifica les construccions del municipi en sòl no urbanitzable que, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, mediambientals o socials, està justificada o és necessària la seva reconstrucció o rehabilitació.

El catàleg regula les condicions d'edificació i ús de les construccions per tal de recuperar i conservar el patrimoni rural del municipi. Es limita l'aparició d'activitats poc compatibles amb la qualitat del paisatge mentre que també es vetlla per la protecció i conservació d'habitatges rurals i l'activitat turística.

Aquest instrument urbanístic, un cop s'hagi aprovat definitivament, permetrà que els projectes d'obres de millora, rehabilitació i reconstrucció es puguin tramitar, en la majoria dels casos, directament a l'Ajuntament i no s'hagi d'acudir a la Comissió Territorial d'Urbanisme.