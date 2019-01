Santpedor convoca els veïns per parlar de les quotes del Mirador de Montserrat

L'Ajuntament de Santpedor ha previst per a dimarts que ve, 29 de gener, una doble sessió informativa perquè els veïns afectats per les quotes urbanístiques de les futures obres al Mirador de Mont-serrat puguin resoldre els seus dubtes.

Totes dues xerrades es faran a l'auditori del Convent, una a les 12 del migdia i l'altra a les 7 de la tarda, i tindran la presència de responsables tècnics dels serveis municipals, que atendran les peticions dels veïns.

Les quotes urbanístiques permetran finançar les obres d'urbanització del Mirador de Montser-rat, el 77,2 % per part dels propietaris i en el 22,8 % per part de l'Ajuntament de Santpedor. Però no tot s'ha de pagar ara. La fase del clavegueram, que és la que s'afrontarà els anys 2019-2020 amb quotes urbanístiques, té un cost de 2,4 milions d'euros.

Les obres d'urbanització del Mirador de Montserrat són un projecte històric que aquest municipi encara tenia pendent de desenvolupar, i que ara es disposa a afrontar. Prèviament a l'inici d'aquesta urbanització, l'Ajuntament ja va assumir durant el 2018 les obres del col·lector que connecta el Mirador i el nucli urbà de Santpedor, i que servien com a primer pas per poder executar posteriorment la xarxa de clavegueram.

En aquests moments ja està tot a punt per poder afrontar properament les obres d'urbanització del Mirador de Montserrat, amb l'objectiu que un projecte s'encavalqui amb l'altre.