Troben sa i estalvi després de gairebé cinc hores un home desaparegut a Sant Fruitós

Ramon S., el veí de Manresa de 76 anys que es trobava desaparegut des de les 4 de la tarda d'ahir a Sant Fruitós, va poder ser localitzat sa i estalvi gairebé cinc hores després a l'entorn del camp de beisbol del Congost de Manresa. Segons fonts policials, l'hauria trobat cap a 2/4 de 9 una veïna que estava al cas de la desaparició per les xarxes socials, i tan bon punt va reconèixer l'home hauria alertat els Mossos. Un equip del SEM es va desplaçar fins al punt on es va trobar l'home per examinar-lo i per confirmar que es trobava en bon estat de salut.

L'operatiu de recerca per buscar el desaparegut, que té d'Alzheimer, va mobilitzar durant tota la tarda efectius de les policies locals de Sant Fruitós i de Manresa, els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM, com també diversos veïns. L'alerta es va donar cap a les 4 de la tarda, quan no se sabia res de l'home, després que hauria anat a a casa d'uns parents a Sant Fruitós.

El centre de comandament es va instal·lar al pavelló de Sant Fruitós, des d'on es va iniciar la recerca per tot l'entorn del municipi i també cap a Manresa. Segons fonts policials, entre els llocs on se'l buscava, hi hauria l'antiga Pirelli, tenint en compte que hi havia treballat. Segons sembla, les càmeres de vigilància que hi ha instal·lades a la Rosaleda també haurien detectat la presència de l'home que caminava en direcció a Manresa.