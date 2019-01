«El cas de Miguel Ángel Hurtado a Montserrat no és aïllat, en sortiran més»

Albert Solé, director de la sèrie documental 'Examen de Conciencia', sobre els abusos sexuals a menors per part de l'Església catòlica espanyola, que s'estrenarà a Netflix divendres d'aquesta setmana, ha afirmat a Catalunya Ràdio que "el cas de Miguel Ángel Hurtado a Montserrat no és un cas aïllat".



En una entrevista aquest dijous al matí al progama El Matí de Catalunya Ràdio, Albert Solé ha explicat que a l'abadia bagenca es van produir més abusos sexuals a menors. "En sortiran més", ha afirmat.





?? Albert Solé: "El de Miguel Ángel Hurtado a Montserrat no és un cas aïllat, en sortiran més".https://t.co/1PArPsoZNl pic.twitter.com/G4mAlBb3pN — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) 24 de gener de 2019

Amb aquesta producció de Netflix. Per la seva banda, la Conferència Episcopal Espanyola precisa en el documental que no hi ha la percepció que els casos d'abusos siguin "alguna cosa majoritaria" a l'Església espanyola."La idea és que es prengui consciència que el problema és molt més gran, que com a societat hem de mirar-nos al mirall i veure realment si hem estat o no amagant una mica el cap sota la catifa; adonar-nos que formem part d'un sistema mundial que és el que serà abordat d'aquí a un mes al Vaticà, el problema dels abusos a l'Església, i fer una certa tasca d'higiene social necessària ", ha explicat Solé en una entrevista amb Europa Press, davant l'estrena del documental el proper divendres 25 de gener a Netflix., que quan era menor va patir abusos per part d'un monjo de l'Abadia de Montserrat, Andreu Soler. Hurtado va denunciar el cas a l'abadia el 1999 però, segons van avançar dissabte passat 'El País' i 'El Periódico', els dos últims abats van encobrir els abusos i no van prendre cap mesura, més enllà de traslladar de centre i de pagar a la víctima 7.200 euros per ajuda terapèutica.