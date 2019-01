El Geoparc es promociona per primer cop a FITUR

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central és present físicament per primera vegada a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) a Madrid, que se celebra fins a aquest diumenge. En concret disposa d'un espai propi dins l'estant de la xarxa mundial de geoparcs, conjuntament amb els geoparcs espanyols de Sobrarbe-Pirineos, Costa Vasca, Las Loras, Lanzarote i Archipiélago Chinijo, i Villuercas-Ibores-Jara.

El conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages i president del Geoparc, Josep Canals, ha explicat que «ser a FITUR és una oportunitat d'or per promocionar el nostre territori i els valors que treballem. I a la vegada és un reconeixement a la magnífica feina feta pels tècnics que des fa anys treballen per l'excel·lència del Geoparc».

Durant la fira es farà la presentació de la revista dels Geoparcs Mundials UNESCO de l'Estat, on el Geoparc hi té un apartat dedicat on no només s'hi descriu les seves característiques sinó que hi destaca una de les experiències turístiques. En concret hi apareix "El Vi del Geoparc" una proposta de dos dies per descobrir elements icònics del territori i degustar vins de la DO Pla de Bages. La revista compta amb un centenar de pàgines on es presenten tots els geoparcs tan de la península com de les Illes Canàries.

L'estand de la xarxa mundial de geoparcs es troba al pavelló 4 d'IFEMA de Madrid i acull diverses activitats durant tots els dies de la mostra. Hi serà present el president de la xarxa mundial, Nickolas Zouros, es faran tastets de geoproductes, es presentarà la nova revista dels Geoparcs espanyols al pavelló d'Euskadi i la presentació del vídeo promocional de la XV Conferència Europea de Geoparcs del mes de setembre de 2019 al pavelló d'Andalusia.