Un projecte de Sant Vicenç i un de Navàs opten a premis europeus sobre residus

Dos projectes del Bages, un de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a la reducció dels residus en els esmorzars dels escolars del poble, i un altre del col.legi Sant Josep de Navàs per fomentar la sensibilització per la sostenibilitat són dues de les sis propostes catalanes que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat als diferents apartats de la X edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus, que es donarà a conèixer en una cerimònia a finals de maig a Brussel·les.

La selecció s'ha fet tenint en compte la relació de l'activitat amb els eixos de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), celebrada el novembre passat: l'originalitat de la proposta, el seu caràcter innovador, l'adaptabilitat a d'altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada.

El projecte de Sant Vicenç s'ha presentat en la categoria d'administracions. Es tracta de la Marató Residu Zero, de la que Regió7 ja va informar detalladament. Una campanya per promoure l'esmorzar sostenible i saludable per reduir els residus que genera la canalla a escola. La campanya ha comptat amb la participació de tres centres del municipi i de 600 alumnes, a més de la implicació de les famílies a través de cada AMPA, aconseguint una reducció del 33% de la generació de residus d'envasos.

Els eixos principals del projecte han estat la millora de la salut, a través de fomentar uns esmorzars més saludables (amb menys brioixeria i més fruita i entrepans) i la cura pel medi ambient reduint els residus (envasos, plàstic i paper d'alumini), que sovint s'associen a productes alimentaris poc saludables.

La Marató Residu Zero va començar el mes d'octubre quan es van comprovar i comptabilitzar els residus que es generen a l'hora del pati en el moment d'esmorzar durant tota una setmana. Tot seguit, es van fer tallers específics per edats a cada classe en què es van treballar les pautes per esmorzar de manera saludable i sostenible. Unes setmanes més tard es va fer un segon recompte dels residus generats als patis per avaluar si els alumnes havien començat a canviar els hàbits. I en molts casos ja ho havien fet.

Pel que fa a la canidatura de l'escola Sant Josep de Navàs, és en l'apartat de cooperació entre regions. Aquest centre, juntament amb quatre escoles de Finlàndia, Grècia, França i els Països Baixos han promogut un projecte que parteix de la idea de buscar una paraula per a cada lletra de l'alfabet relacionada amb la sostenibilitat i els residus, decidides a partir d'una reflexió col·lectiva. A partir d'aquí es va crear una frase de defensa i sensibilització i es va elaborar un vídeo conjunt amb lletres, frases i veus de les nenes i els nens de les escoles participants. A Navàs, a més, han treballat l'acció Envàs, te'n vas, sensibilitzant tots els alumnes.

El Premi Europeu de la Prevenció de Residus vol distingir aquelles iniciatives realitzades en el marc de la X Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que en aquesta passada edició es va dur a terme a 32 regions i durant la qual es van organitzar 14.371 activitats arreu d'Europa.

El veredicte del jurat del premi, que està format per especialistes europeus independents en matèria de prevenció de residus, es farà públic a Brussel·les a finals de maig.